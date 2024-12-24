آخرهم شارع الجمهورية.. سلسة حرائـ.ق انتشرت مؤخرا تعرف عليها

حريـ.ق شارع الجمهورية.. انتشرت سلسلة من الحرائق في الدولة في الفترة الماضية، حيث صعب على الكثير المحافظة على رباطة جأشهم وسط تلك الحرائـ.ق التي لا تنتهي، وخاصة في ظل الحرائق التي يصيع فيها أسر بأكملها وتفحم الأشخاص، وتدمير المنازل والمحال وغيرها، فكانت آخر تلك السلسلة حريق شارع الجمهورية الذي وقع منذ قليل.

يستعرض الموجز في التقرير التالي قصص مأساوية من أشهر حوادث الحرائـ.ق في مصر .

حريـ.ق شارع الجمهورية.. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علبه اندلع داخل مخزن أحد محلات الأدوات الكهربائية الكائن بشارع الجمهورية بدائرة قسم الأزبكية بوسط القاهرة، ولم يسفر عن وجود ضحايا أو مصابين.

وكانت قوات الأمن بقسم الأزبكية، قد تلقت بلاغا، مفاده اندلاع حريق داخل مخزن خاص بأحد محلات الأدوات الكهربائية، في شارع الجمهورية بنطاق دائرة قسم الأزبكية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع مصابين لمكان الحريـ.ق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة على الحريق.

حريـ.ق شارع الجمهورية

حريـ.ق المنيل

حريق المنيل جسد آخر سلسلة تلك الحرائق حتى الآن، إذ وقع حريـ.ق داخل وحدة سكنية في منطقة المنيل في مصر القديمة بالقاهرة، راح ضحية حريـ.ق المنيل أسرة كاملة مكونة من أربعة أشخاص بينهم طفلين، فيما جرى نقل الجثث إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

مأساة في حريـ.ق المنيل

التحريات أكدت أن الأم التي لقيت مصرعها في الشقة بمنطقة المنيل كانت تحتضن ابنتها الصغرى عند شرفة الشقة، إلا أن النيران طالتهما، سويا وتفحما معا، جّراء الحريـ.ق الذي قضى على كل تفصيلة بالشقة في دقائق معدودة.

الحماية المدنية

قوات الحماية المدنية استطاعت السيطرة على الحريـ.ق في غضون دقائق.

حريـ.ق المنيل

حريـ.ق أتوبيس الأقصر

حريـ.ق هائل شب منذ بضعة أيام أيضًا في أتوبيس يقل 46 شخصا على الطريق الصحراوي الغربي، التابع لمحافظة الأقصر، إذ كانت العناية الإلهية هي من حفظتهم من موت محقق.

سيارات الإسعاف تدخلت على الفور، وقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريـ.ق، وإخراج جميع الركاب دون أي ضحايا في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

حريـ.ق أتوبيس الأقصر

حريق استديو الأهرام

شهد استديو الأهرام بمنطقة شارع الهرم مساء أمس كارثة مروعة، بعد إندلاع حريـ.ق ضخم، واشتعال عدد من لوكيشنات مسلسلات رمضان 2024، ومنها مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان.

وأعلنت وزارة الصحة حصيلة أعداد الإصابات جراء الحريـ.ق، وأكد مصادر مسئول بها أن عدد المصابين وصل إلى 12 مصابا من بينهم 6 من أفراد الحماية المدنية الذين كانوا يعكفون على عملية إخماد الحريـ.ق، بالإضافة إلى 3 من المدنيين.

حريق استديو الأهرام

حريـ.ق في منطقة المعصرة بحلوان

لقيت سيدة مصرعها وابنتيها في حريـ.ق شب في وحدة سكنية بمنطقة المعصرة بحلوان، وانتهى الحريق بتفحم ربة منزل وطفلتين صغيرتين.

كان سبب الحريـ.ق أن الأم أحضرت "قصعة"، وأشعلت بها النار حتى تستخدمها كمدفئة للمكان، لكن النار طالت أجزاء المنزل إلى أن تحولت الثلاث جثث إلى تفحم، في حين قالت الأم قبل مصرعها: " جبت خشب وولعت فيه داخل قصعة، وحطيت صفيح لأطهو عليه وجبة الإفطار، ونسيته وروحت في النوم".

حريـ.ق قصر نعمة

حريق شب في قصر نعمة بمنطقة المرج، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريـ.ق شب، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يحتوي على نشوب حريـ.ق داخل قصر نعمة في منطقة المرج، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بسيارات الإطفاء، بعد إبلاغ قوات الحماية المدنية في القاهرة

حريـ.ق قصر نعمة

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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