النيابة تؤكد حساب المسؤولين.. إصابة 4 أشخاص في حادث الطريق الدائري الأوسطي بالجيزة

إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل جامبو، على الطريق الدائري الأوسطي في الجيزة، والذي انتهى عن إصابة أربعة أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

الموجز تسرد تفاصيل الحادث.

بلاغ بحادث الطريق الدائري الأوسطي

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل جامبو، على الطريق الدائري الأوسطي، في الجيزة، وعلى لوفر تم إبلاغ الجهات المعنية، ليتم انتقال سيارات الإسعاف مدعومة بسيارات الحماية المدنية، وأوناش المرور إلى محل البلاغ.

انتقال سيارات الاسعاف لمحل الحادث

وجاء انتقال سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، وعلاجهم، فضلا عن سيارات الحماية المدنية للسيطرة على حرائق محتملة ناتجة عن التصادم، وتم رفع الحطام الخاصة بالحادث بأوناش المرور، وتم إزالة آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

حادث الطريق الدائري الأوسطي

التحقيق في ملابسات حادث الطريق الدائري الأوسطي

وأكدت الجهات المختصة بأن التحقيق في ملابسات حادث الطريق الدائري الأوسطي ما زال مستمرا، فضلا عن تحريات المباحث التي تقف على أسباب وقوع حادث الطريق الدائري الأوسطي ، مشددين أن كل من تهاون سيتم عقابه، سواء كان الحادث بسبب السرعة الزائدة، أو ظروف الطريق، أو أي سبب آخر.

علاج مصابي حادث الطريق الدائري الأوسطي

وكانت المستشفى قد كشفت عن استقرار حالة المصابين في حادث الطريق الدائري الأوسطي، وسيتم خروجهم بعد تلقيهم العلاج اللازم، فضلا عن توجه قوات الأمن والمرور إلى موقع حادث الطريق الدائري الأوسطي، للتحقيق في ملابسات الحادث بشكل دقيق، وجمع البيانات من الشهود، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

حادث العدوة

وفي نفس السياق لقي راعي كنيسة الآباء الرسل بقرية اشروبة، بمطرانية بني مزار، مصرعه في حادث طريق الصعيد الغربي بحري عند مدخل مدينة العدوة بمحافظة المنيا، فضلا عن إصابة سائق وربة منزل، بسبب انقلاب سيارة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة، بالإضافة للتحفظ على السيارة والسائق حتى يتم التحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن محافظة المنيا، قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة، مفاده انقلاب سيارة أسفر عنه مصرع راعي كنيسة الآباء الرسل بقرية اشروبة، بمطرانية بني مزار، وإصابة سائق وربة منزل.

أسماء المصابين والضحية

وعلى الفور هبت الأجهزة الأمنية المختصة إلى محل الواقعة، ليتضح من المعاينة المبدئية مصرع القس موسي بطرس حنا، والبالغ من العمر 45 سنة، راعي كنيسة الآباء الرسل بقرية اشروبة، بمطرانية بني مزار.

كما أصيب كل من نادية نجيب سعد، البالغة من العمر 41 سنة، ربة منزل، و كيرلس جرجس عبد الملاك، البالغ من العمر 32 سنة، سائق، مقيمين بمدينة بني مزار.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث، والتي أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد التقرير الطبي الذي أصدره مفتش صحة العدوة، أن وفاة راعي الكنيسة كان بسبب نزيف في المخ، وكسر بالجمجمة؛ موضحا أن الإصابات أدت إلى توقف التنفس وعضلة القلب ما أسفر عن مصرعه.

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