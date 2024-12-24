اغتصـ.اب حتى المـ.وت.. حكاية الطفلة سجدة بعد تأجيل الحكم على المتهم

كيف أغراه جسدها، تلك الطفلة التي لم امتلكت من العمر سوى 6 سنوات، وهو ذات الـ60 عاما، هي لا تعرف شيئا عن غنج النساء، ولا يلهيها سوى الحلوى، جميلة هي وبريئة كملاك خلقه الله، كيف حال قلب أمها، بعدما علمت أن صديقتها هي من رمت بصغيرتها للذئب، وكيف اقترفت يد الصديقة ذنب قتل ذاك الملاك.

كأي طفل ذهبت خلف الحلوى، وكالشرير في قصة الأميرة النائمة أعطتها المتهمة تفاحة، لتستيقظ الطفلة سجدة وتجد نفسها بين براثن ذئب يبلغ من العمر 60 عاما، سادي ظل يعذبها ويمارس معها العلاقة الزوجية حتى فاضت روحها إلى بارئها، مريض وأغرى غروره بقتل الطفلة سجدة، وأرضت المتهمة شر نفسها وانتقامها من الأم.

حـ.ادث الطفلة سجدة يرويه الموجز في السطور التالية.

استدراج الطفلة سجدة بتفاحة

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي انعقدت في مجمع محاكم العباسية، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمة الأولى والتي تعمل بائعة خضار، المتهم الثاني مسن، بعد ثبوت تهمة قـ.تل الطفلة سجدة، بمنطقة السلام إلى جلسة الرابع من يناير المقبل، لمرافعة الدفاع.

الطفلة سجدة

تحريات المباحث أكد تورط المتهمين في قـ.تل الطفلة سجدة، تلك الجـ.ريمة التي هزت منطقة دار السلام، ليتضح أن بائعة الخضار هي المتهمة الرئيسية، حيث تعمل خادمة وصديقة لوالدة الطفلة، اتشير التحريات أنها ارتكبت الجريمة بدافع الانـ.تقام من صديقتها بسبب خلافات شخصية.

إعجاب المسن بـ الطفلة سجدة

واستدرجت المتهمة بقـ.تل الطفلة سجدة، الملاك الصغير إلى منزل مسن يبلغ من العمر 60 عاما، كانت قد عملت بمنزله سابقا، ليظهر المسن إعجابه بالصغيرة، ويبدأ لعابه بالسيلان على الطفلة سجد، بدأ بلمس جسدها لتبكي الصغيرة خوفا ورهبة من فعل نهتها أمها يوما عن فعله مع أي شخص.

مقـ.تل الطفلة سجدة

بدأ المسن بالاعـ.تداء على الطفلة سجدة، بدأ يعذبها ويمارس ساديته على جسدها، لم تشفع صرخاتها ولا بكاؤها، ولا دموعها التي ذرفتها مذ أن رأت أنيابه، لتسقط الصغيرة جثة هامدة، لم يحتمل جسدها الصغيرة ما تعرض له، تلك الصغيرة التي عانت كثيرا، ليتعاون المتهمان على نقل جثة الطفلة سجدة حيث وضعاها في خزان المياه أعلى سطح المبنى لفترة قصيرة، ثم أخرجوه وألقوه داخل جوال أمام منزل أسرتها في منطقة النهضة.

وكان قسم شرطة النهضة يفيد بتلقي بلاغا من أهالي المنطقة يشير للعثور على جـ.ثة طفلة مقتولة، وبها آثار تعـ.ذيب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبإجراء التحقيقات، تم تحديد هوية المتهمين، وتم إحكام الكمائن وإلقاء القبض عليهم، وتحويل القضية إلى النيابة العامة.

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