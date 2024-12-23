السيطرة على حريق الإسكندرية بمخزن قطن والنيابة تأمر بسرعة إنهاء التحريات

حريق الإسكندرية.. شب حريق في مخزن قطن بمنطقة سوق الجمعة غرب محافظة الإسكندرية، وأكدت تحريات المباحث المبدئية أن الحريق التهم كل محتويات المخزن، نافية سقوط ضحايا، أو وجود مصابين، فيما تسرد الموجز التفاصيل.

حريق مخزن قطن بالإسكندرية

وكانت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن قطن داخل منطقة سوق الجمعة الكائنة بغرب محافظة الإسكندرية في اتجاه طريق العجمي.

الأجهزة الأمنية تنتقل لموقع حريق الإسكندرية

وعلى الفور هبت قوات الحماية المدنية، لمقر حريق الإسكندرية مدعومة بقوات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا، بالإضافة للأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات حريق الإسكندرية.

تحريات المباحث حول حريق الإسكندرية

وأكدت تحريات المباحث المبدئية أن حريق الإسكندرية اندلع داخل المخزن حيث قضى على محتوياته، لكن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون سقوط ضحايا أو مصابين في حريق الإسكندرية، وذلك قبل امتداده للعمارات المجاورة أو حدوث أي خسائر أخرى سواء في الممتلكات أو الأرواح.

حريق الإسكندرية

تحقيقات النيابة حول حريق الإسكندرية

وتم تحرير محضر بـ حريق الإسكندرية، كما تولت النيابة العامة التحقيق، والتي شدد على سرعة إنهاء تحريات المباحث حول حريق الإسكندرية، لبيان أسبابه، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

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