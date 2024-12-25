الحماية المدنية تسيطر على حريق كرداسة دون وقوع ضحايا

حريق كرداسة .. سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق بمنطقة كرداسة، التابعة لمحافظة الجيزة، حيث اندلع الحريق داخل إحدى الشقق السكنية، الأمر الذي دعاهم إلى إبلاغ قوات الشرطة على الفور، والتي اندفعت إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات الحماية لمدنية، وسيارات الإسعاف لاحتمالية وجود مصابين.

الموجز يقف على تفاصيل حادث حريق كرداسة.

اندلاع حريق كرداسة

وكانت منطقة كرداسة قد شهدت اندلاع حريق هائل داخل إحدى الشقق السكنية، وعندما لاحظ أهالي المنطقة انتشار رائحة الدخان، وتصاعد ألهبة النار الكثيفة من داخل إحد الشقق السكنية، على الفور أبلغوا قوات الشرطة التي دفعت بسيارات الإطفاء إلى محل الحريق.

حريق كرداسة

تفاصيل واقعة حريق كرداسة

وكانت الأجهزة الأمنية، التابعة لمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا، مفاده اندلاع حريق هائل في إحدى الشقق السكنية، وتصاعد أدخنة وألسنة نيران كثيفة من داخلها في منطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ8 سيارات إطفاء، إلى مقر الحريق، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

إخلاء طلاب مدرسة بالقرب من الحريق

كما أخلت قوات الحماية المدنية، طلاب إ حدى المدارس المجاورة لمكان الحريق، حفاظًا على سلامتهم، في الوقت الذي كثفت فيه قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على حريق كرداسة دون وقوع إصابات.

المباحث تستع للشهود العيان المتوجدين بمحل حريق كرداسة

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان، وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات حريق كرداسة ، وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة أسباب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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