اتفاقية استراتيجية بين المصرية للاتصالات وتشاينا موبايل لتعزيز خدمات الكابلات البحرية والتحول الرقمي

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، إحدى كبرى شركات الكابلات البحرية في المنطقة، اتفاقية استراتيجية مع شركة تشاينا موبايل إنترناشونال، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية التحتية للكابلات البحرية.

وقع الاتفاقية كل من وانج هو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشاينا موبايل إنترناشونال، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات.

شركة المصرية للاتصالات

أهداف اتفاقية المصرية للاتصالات وتشاينا موبايل

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، تستهدف الاتفاقية تحقيق الاستفادة القصوى من استثمارات الشركتين في البنية التحتية للكابلات البحرية، مع التركيز على تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات للشركات والأفراد محليًا ودوليًا، وتشمل الشراكة تطوير خدمات رقمية مبتكرة تستهدف الشركات والمؤسسات، مما يسهم في تعزيز الحلول الرقمية وخدمات الأعمال في مصر والمنطقة.

شراكة بين قادة الاتصالات

تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعميق التعاون بين المصرية للاتصالات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وواحدة من أكبر مشغلي الكابلات البحرية بالمنطقة وشركة تشاينا موبايل إنترناشونال التي تمتلك أكبر شبكة اتصالات عالمية وتخدم قاعدة عملاء ضخمة، هذا فضلًا عن الريادة في مؤشرات الربحية وقيمة العلامة التجارية.

الكابلات البحرية

مسارات جديدة للكابلات البحرية

تضمن الاتفاقية الاستراتيجية، توسيع نطاق عمل الشركتين حول العالم من خلال إضافة مسارات جديدة للكابلات البحرية، مما يزيد من تنوع ومرونة شبكات الاتصال ويضمن تقديم خدمات موثوقة بجودة عالية، كما تسهم الاتفاقية في تعزيز كفاءة التكاليف، مما يعكس التزام الشركتين بتطوير البنية التحتية للشبكات عالميًا.

حلول رقمية مبتكرة

وبموجب هذه الاتفاقية تعمل الشركتان على تقديم حزم حلول رقمية متكاملة لدعم المؤسسات في التحول الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة لشركة تشاينا موبايل مع الخبرة التشغيلية والبنية التحتية القوية للمصرية للاتصالات، تساعد هذه الحلول الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء.

نحو اقتصاد رقمي عالمي

تركز الشراكة على الاستفادة من موارد الشركتين لتعزيز الخدمات المقدمة للشركات والأفراد، مع المساهمة في تسريع تطوير الاقتصاد الرقمي وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أوسع.

وفي سياق آخر، أطلقت المصرية للاتصالات مطلع الشهر الجاري، خدمة الشرائح المدمجة (eSIM) في السوق المصري، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما يتيح للمستخدمين تجربة اتصالات أكثر مرونة وأمانًا.

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