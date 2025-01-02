ضحية ابنها.. حينما تُنتزع الرحمة من قلب الابن فيقـ.تل والدته في البحيرة

لم يتخيل المرء الذي يعيش على وجه هذه الدنيا أن ترحل أم عن الحياة بسبب ابنها، لكن ضحية ابنها كانت مثالًا لجحود هذا الشاب الذي لم يدخل قلبه ذرة من ذرات الرحمة التي أمر بها الله سبحانه وتعالى عباده، فكانت ضحية ابنها هي القصة التي تسرد تفاصيلها الموجز.

ضحية ابنها في البحيرة

هناك على أرض مدينة كوم حمادة في محافظة البحيرة، كان شاب يعيش مع والدته، وتفعل له كل ما يريده، لكنها بعدما كافحت من أجل تربيته وأشقائه الذين كان منهم طبيب أسنان، راحت ضحية ابنها الثاني المتهم بارتكاب الواقعة.

تفاصيل قصة ضحية ابنها

في يوم لم يكن هو الأفضل لهذه المرأة المقـ.تولة على يد ابنها أو بتعبير أدق ضحية ابنها، كانت عزبة الصهريج بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، هي محل الواقعة.

الشاب الذي جحد فضل أمه عليه اعتدى على والدته بالضرب بعصا خشبية؛ الأمر الذي أدى إلى إصابتها بجروح بالرأس وكسر بعظام الجمجمة، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

بداية الواقعة

الواقعة بدأت حينما تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بقيام شخص بقتل والدته داخل منزلها بعزبة الصهريج بدائرة مركز بدر، وذلك بالاعتداء عليه بالضرب بعصا خشبية.

فيما انتقلت قوة أمنية بأوامر من اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، إلى محل الواقعة، لبيان ملابساتها وضبط المتهم.

ضحية ابنها

العثور على جثة ضحية ابنها

وانتقل المقدم كريم الخولي رئيس مباحث مركز شرطة بدر لموقع البلاغ، وتبين من المعاينة العثور على جثة "سامية س ع" 57 سنة ربة منزل، وتقيم عزبة الصهريج مسجاة على الأرض داخل غرفة نومها، وتبين من المعاينة الأولية وجود جروح بالرأس، وكسر بعظام الجمجمة، وعثر بجوار الجثة على عصا خشبية عليها آثار دماء، جرى تحرير محضر بالواقعة ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بدر العام، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

القبض على المتهم بارتكاب الواقعة

فيما أكد ابن المتوفاة الذي يعمل طبيب أسنان، اتهم شقيقه ويدعى "عبد الرحمن م ع" 27 سنة بدون عمل بالتعدي على والدتهما بالضرب بعصا خشبية مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها الموصوفة بتقرير مفتش الصحة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

وتم التحفظ على المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك بتهمة قتله والدته.

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