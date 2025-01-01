حادث الشرقية.. ضبط المتهم بقتل شقيقه وطفليه خنقا بأبو كبير

حادث الشرقية.. ألقت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهم بقتل شقيقه وطفليه خنقا داخل منزله الكائن في مركز أبو كبير، والمتسبب بـ حادث الشرقية، وتم التحفظ عليه للعرض على النيابة العامة.

الموجز تنقل لكم تفاصيل الواقعة.

الزوجة تكتشف حادث الشرقية

الزوجة هي من اكشفت الجـ.ريمة وهي من اكتشفت القاتل، ذهبت لوالدتها ويدها مليئة بالدماء وتبكي بحرقة على روح زوجها وطفليها : « كان مستنيني ورا الباب وعاوز يقتلني ياماما»، تلك كانت كلمات الزوجة قبل أن تسقط مغشية عليها من هول ما رأت.

البداية كانت باستئذان الزوجة من زوجها للذهاب إلى السوق، مؤكدة أنها ستعود سريعا كي تذهب معه لطبيب الأسنان، لخلع ضرسه، وحال عودتها من السوق لاحظت اختفاء أبنائها من المنزل، فطلبت من جارتها الذهاب لمنزل والدتها للبحث عنهم، ظنا منها أنهم قد يكونوا ذهبوا إلى منزل جدهم لأمهم، ولم تمر دقائق قليلة حتى تفاجأ الجميع بالزوحة تمسك بابنتي قناع وتصرخ «كان مستنيني ورا الباب يا ماما».

المتهم بقتل طفليه

شقيق الزوج هو القاتل

شقيق الزوج كان يرتدي أحد أقنعة الوجه، وينتظرها خلف باب المنزل لينهي حياتها، بعدما مد يده وقـ.تل أخاه وأطفاله، وعندما قاومته الزوجة وأزالت القناع عن وجهه، هرب، وصرخت هي وتجمع أهالي القرية وأبلغوا الشرطة.

لتجد زوجها بعد ذك ممدا على الأرض في المنزل، حثة هامدة، وبها آثار خنق، في الوقت الذي عُثر فيه على جثـ.تي الطفلين تحت السرير بغرفة النوم وبهم آثار خنق.

وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء حسن النحراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود بلاغ من مركز شرطة منيا القمح، بوجود أب ونجليه متوفيين وعلى أعناقهم آثار خنق داخل منزلهم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، ومدعمة بقوات البحث الجنائي إلى مكان حـ.ادث الشرقية.

وكشفت المعاينة المبدئية أن الجثث تعود لرجل يدعى بلال، ويبلغ من العمر 43 عامًا، بجانبه طفلته حور، والتي تبلغ من العمر 6 سنوات، و الطفل عبد الرحمن، يبلغ من العمر 4 سنوات.



شبهة جنائية وتحقيقات مكثفة بـ حادث الشرقية

تحريات المباحث المبدئية أكدت وجود شبهة جنائية وراء وفاة الأب وطفليه، لتأمر النيابة بتكثيف الأجهزة الأمنية لجهودها، وسرعة إنهاء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، فضلا عن استجواب شهود العيان المحيطين بالضحايا، لمعرفة التفاصيل التي قد تكشف عن هوية الجاني ودوافع الجريمة.

كما أمرت النيابة العامة بنقل جثث حادث الشرقية إلى المشرحة، وعرضها على الطبيب الشرعي المختص، كي يتم إجراء الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.

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