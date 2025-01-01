حريق حضانات الشرقية .. مأساة الرُضع في وسط اللهب إلى أين انتهت؟

حريق حضانات الشرقية.. حريق التهم حضانات في مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، لكنه لم يكن حريقًا عاديًا بل إنه لامس أهم الفئات في المجتمع الذين لن يستطيعوا أن يدافعوا عن أنفسهم أو حتى يفروا منه حتى ينجوا بأنفسهم.

حريق حضانات الشرقية

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بحضانات مستشفى القنايات المركزي في محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

حريق حضانات الشرقية

بلاغ باندلاع حريق حضانات الشرقية

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود بلاغ من مستشفى القنايات المركزي، يؤكد اندلاع حريق حضانات الشرقية، والذي شب بحضانات المستشفى.

السيطرة على حريق حضانات الشرقية

وانتقلت قوات الأمن، مدعومة بقوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ بـ حريق حضانات الشرقية، ليتضح اندلاع حريق بحضانات مستشفى القنايات المركزي في محافظة الشرقية، بالطابق الثالث، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وصوله للأقسام المجاورة.

نقل 7 أطفال لمستشفى أخرى

وعلى الفور تم نقل 7 أطفال من الحضانة التى اندلع بها الحريق إلى مستشفيات أخرى.

تحرير محضر بـ حريق حضانات الشرقية

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطرت المباحث الجنائية بتكثيف التحريات للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته.

حريق مصنع دمياط

وعلى صعيد آخر، كان حريق هائل اندلع في وقت سابق بمصنع لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، حيث أسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أشخاص في حالة خطرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق دون وقوع وفيات.

وأكدت مديرية الصحة بدمياط آنذاك، أن الحريق أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 3 أشخاص حالتهم خطرة، و8 أشخاص درجة حروقهم الثانية، حيث وصلوا مستشفى الأزهر مصابين بعد اندلاع حريق مصنع دمياط للأثاث، وتم تقديم الرعاية الطبية المطلوبة بصورة فورية لهم.

فيما تم إعداد التقارير الخاصة بالحالات المصابة جراء حادث حريق مصنع دمياط، بالإضافة لوضع الـ3 المصابين بإصابات خطرة تحت الملاحظة الطبية لحسن استقرار حالتهم الصحية، ولا توجد أي حالات وفاة حتى الآن بسبب حادث حريق مصنع دمياط.

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بعد إصابة 10 أشخاص.. السيطرة على حريق مصنع دمياط ولا يوجد وفيات