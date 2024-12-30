بعد إصابة 10 أشخاص.. السيطرة على حريق مصنع دمياط ولا يوجد وفيات

حريق مصنع دمياط.. اندلع حريق هائل منذ قليل، في مصنع لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط، حيث أسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أشخاص في حالة خطرة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق دون وقوع وفيات.

الموجز تسرد التفاصيل.

وكان مستشفي الأزهر التابعة لمديرية أمن دمياط الجديدة، قد استقبلت المصابين في حريق مصنع دمياط للأثاث الخشبي، والذي شب اليوم داخل المنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة.

حريق مصنع دمياط

إصابة 10 أشخاص بحادث حريق مصنع دمياط

وفي نفس السياق أكدت وزارة الصحة بمديرية دمياط، أن الحريق أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 3 أشخاص حالتهم خطرة، و8 أشخاص درجة حروقهم الثانية، حيث وصلوا مستشفي الأزهر مصابين بعد إندلاع حريق مصنع دمياط للأثاث، وتم تقديم الرعاية الطبية المطلوبة بصورة فورية لهم.

لا توجد وفيات بحادث حريق مصنع دمياط

وتم إعداد التقارير الخاصة بالحالات المصابة جراء حادث حريق مصنع دمياط، بالإضافة لوضع الـ3 المصابين بإضابات خطرة تحت الملاحظة الطبية لحسن استقرار حالتهم الصحية، ولا توجد أي حالات وفاة حتى الآن بسبب حادث حريق مصنع دمياط.

بلاغ بحادث حريق مصنع دمياط

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا، مفاده وقوع حريق مصنع دمياط، داخل مصنع أثاث بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة، لتتحرك على الفور قوة شرطية من قبل قسم شرطة دمياط الجديدة مدعومة بـ5 سيارات الإسعاف نحو محل البلاغ، بالإضافة إلى تحرك 10 سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

إخلاء المصنع مع العمال

وأخلى قوات الحماية المدنية المصنع من العمال باستخدم رافعات سيارات الإطفاء، الأمر الذي ساهم في السيطرة على الحادث دون وقوع خسائر بشرية.

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