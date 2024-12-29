بلاغ للنائب العام.. تفاصيل خـ.ـلاف بسمة وهبة وشليمار شربتلي

تقدمت الإعلامية بسمة وهبة، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، متهمة إياها بتسجيل مكالمات خاصة بها دون إن مسبق منها، فضلا عن أنها حرفت وتلاعبت بطريقة المونتاج بتلك المكالمات بغرض التشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموجز تنشر تفاصيل الواقعة.

بلاغ بسمة وهبة

وحسبما تقدمت الإعلامية بسمة وهبة بالبلاغ، والذي قدمه المستشار شريف حافظ نيابة عنها، أكدت فيها مفبرك وتم التلاعب به لاستغلالها كي يتم النيل من سمعتها، والتشهير بسمعتها دون أي مبرر حقيقي، مشيرة إلى أن ظهور ها التسجيب يخالف القانون، كما أنه يخالف الحقيقة، حيث يعد انتهاكا صريحا لخصوصيتها وحقوقها الشخصية.

البلاغ جاء بعد محاولات لحل الخلاف

ومن جانبه أوضح المستشار شريف أنه تقدم بالبلاغ نيابة عن الفنانة هالة صدقي والمخرج عمر زهران والإعلامية بسمة وهبة، مؤكدا أن هذه الإجراءات جاءت بعد عدة محاولات متكررة لحل الخلافات بشكل ودي، ولكن دون جدوى.

التسجيل انتهاك صريح لحقوق بسمة وهبة

وأكمل حافز، أن نشر هذ التسجيل هو انتهاك صريح لحقوق الإعلامية بسمة وهبة موكلته، وأنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال، مضيفا أنهم في انتظار بدء النيابة العامة في التحقيق بالقضية خلال الأيام المقبلة، كي يتم الوقوف على الملابسات، واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة تجاهها.

وكان اسم الإعلامية بسمة وهبة، تصدر التريند بمحرك بحث جوجل سابقا، بعد ما تعرضت للسرقة من الخادمة الفلبينية والتي قامت بسرقة خاتمين مرصعين بالألماس ومبلغ مالي من فيلا الإعلامية المذكور اسمها، ويرصد “ الموجز”، كافة التفاصيل".

بسمة وهبة

سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة

البداية عندما نشرت الإعلامية بسمة وهبة نقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وقالت: "بانصح الجميع أن يكونوا على قدر كبير من الحرص والانتباه، وكفاية لحد الآن الإهمال، وخلوا بالكم كويس".

وتابعت: “موضوعي كبير، وإن شاء الله القانون هياخد مجراه وعندنا أجهزة وزارة الداخلية بتشوف شغلها على أكمل وجهه وتحترم حقوق الإنسان.. وأشكر الجميع وإن شاء الله أطلع قريب وأحكي التفاصيل".

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