تفاصيل الحوار بين شاليمار وبسمة وهبة.. اتهامات وحوار حاد حول قضية عمر زهران

مكالمة شاليمار وبسمة وهبة.. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداولًا كبيراً لتسجيل صوتي جمع بين الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي والإعلامية بسمة وهبة، حيث دار نقاش حاد بينهما بشأن قضية المخرج عمر زهران، الذي يواجه اتهامات بسرقة مجوهرات شاليمار، ومع ذلك لم يتم التحقق من صحة التسجيل أو مصدره حتى الآن.

تفاصيل مكالمة شاليمار وبسمة وهبة

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، التسجيل الذي أثار جدلًا كبيرًا، لم يقم أي من الطرفين بالتعليق عليه بشكل رسمي ولم تنفي الجهات المعنية أو تؤكد صحته.

بسمة وهبة

افتتحت بسمة وهبة المحادثة بطلب منها لشليمار، معلقة:"أنا مش عايزة تكوني متضايقة وزعلانة مني، أنا جبت رقمك من مهاب، بصي يا شاليمار، لو قعدنا واتكلمنا في مين عمل كده، عمر أو غيره، هنختلف مع بعض، لتقاطعها شاليمار برد حازم:"لو هنبدأ الكلام في إدانة غير عمر، أنا هضطر إنّي أقفل الموبايل، عمر متهم والقضاء أثبت ده وأنا أحترم القضاء المصري".

واصلت شاليمار الحديث بإدانة عمر زهران، كما أكدت عدم معرفتها ببسمة وهبة مسبقاً، معلقة :"أنا معايا قرار من المحكمة بيقول إنه سرق، والمجوهرات كانت في بيته، وأنا طول السنين اللي صاحبت فيها عمر عمري ما شفتك ولا أعرفك أساسًا، وأنتِ روحتي المحكمة وجبتي سيرة خالد يوسف".

وبدورها نفت بسمة وهبة تلك الإدعاءات قائلة:"أقسم بالله ما قلت كده"، لكن شاليمار ردت عليها بعصبية نتيجة اتهامها خالد يوسف بالسرقة، مضيفة:"إزاي تطلعي تتهمي خالد إنه هو اللي سارق وإنه حرامي؟"، وحاولت بسمة تهدئة الموقف قائلة:"أنا عايزة أخلص الموضوع ده، لأن عمر بيموت في السجن".

وردت شاليمار بتأكيد موقفها بعدم تنازلها عن تلك القضية إلا إذا أعاد لها عمر زهران المجوهرات المسروقة، مضيفة:"مش هتنازل غير لما يرجع المجوهرات ويعرفنا مين كان معاه وشريكه، غير كده لا".

وألمحت شاليمار إلى احتمال وجود شريك مع عمر زهران في حادث السرقة حيث نجح في إخراج تلك المسروقات خارج البلاد، قائلة: "عمر أخد حاجات تخليه يعيش طول العمر مرتاح، وأنا عايزة أعرف مين ساعده يخرج الحاجات دي برة البلد، وفي حاجات كتير مطلعتش، سلاسل ودهب وألماظ".

كما انتقدت شاليمار بسمة وهبة بحدة بسبب ذكر اسم خالد يوسف في تلك القضية، معلقة:"بتجيبي سيرة خالد يوسف ليه؟ بتخربي بيتي ليه؟ وليه جايبة تاريخ خالد؟ تقولي عليه كده ليه؟ أنا أعرف عنك كتير ومش بتكلم عليكِ ولا أعرفك أساسًا".

وأوضحت شاليمار احترامها الكبير لخالد يوسف، لحبها الشديد له،مضيفة"على فكرة أنا عاملة لخالد توكيل بكل أملاكي من سنة 2014 لأنه راجل شريف ومحترم وأنا بحبه".

بسمة وهبة بدورها حاولت تبرير موقفها قائلة:"أنا كنت رايحة المحكمة عشان أشهد مع عمر لإنه صديقي وراجل محترم"، وانهت شاليمار ذلك النقاش بجملة حاسمة:

"كفاية يا بسمة، أنا مش هتنازل غير لما عمر زهران يعترف ويقول مين ساعده ومين كان معاه".

عمر زهران

تفاصيل قضية عمر زهران

وكانت محكمة مستأنف جنح الجيزة قد قررت تأجيل أولى جلسات استئناف المخرج عمر زهران، الذي تم الحكم عليه بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ في قضية سرقة مقتنيات الفنانة شاليمار شربتلي، وتم تحديد موعد الجلسة التالية ليكون في يوم 8 يناير المقبل، مع السماح للدفاع بتنفيذ طلباتهم المتعلقة بالقضية.

طلبات محامو عمر زهران

وخلال تلك الجلسة، قدم محامو الدفاع للمخرج عمر زهران، المستشار مرتضى منصور وشريف حافظ، عدة طلبات قانونية هامة، منها طلب استدعاء بعض الشهود الرئيسيين في القضية، من بينهم الفنانة شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف، بالإضافة إلى ضابط المباحث الذي أدار التحقيقات، وكذلك المحاسب مصطفى النبوي، السائق محمد بدوي، والفنان عمرو سعد الذي كان قد تواصل مع المخرج قبل القبض عليه، كما طالب الدفاع بتحديد مكان تواجد عمر زهران قبل القبض عليه، وأيضاً تفريغ كاميرات المراقبة من مسكنه لإثبات براءته، وفيما يتعلق بالاتهام دفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، مشيرين إلى أن الاتهام ملفق ولا يستند إلى أساس قانوني سليم.

عمر زهران

سبب حبس عمر زهران

وكانت المحكمة في وقت سابق قد أصدرت قرارا على المخرج عمر زهران بالحبس عامين مع الشغل عقب إدانته بسرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات من شقة الفنانة شاليمار شربتلي، تبلغ قيمتها 250 مليون جنيه، وفي جلسة استجواب سابقة أقر عمر زهران بأن شاليمار اتهمته بسرقة 250 مليون جنيهاً من ممتلكاتها، وأشارت في بلاغها إلى أنه قد عاد لها 200 مليون، مما ألقى بظلال من الشك حول المبلغ المتبقي، وفي دفاعه تساءل زهران: "إذا كنت قد أخذت 200 مليون، لماذا أعدتها؟"، ليؤكد على عدم صحة الاتهامات الموجهة ضده.

في تلك الجلسة، حضرت الفنانة هالة صدقي والإعلامية بسمة وهبة، حيث أكدت كل منهما معرفتها بالمخرج، لكنهما نفتا علاقته بالحادثة، مشيرتين إلى أن الاتهام لا يطابق الحقائق.

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