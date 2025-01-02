ضحية الدقي.. حكاية زوج لم يرحم ضعف شريكة حياته فمدَّ يده للشيطان وقتـ.لها

ضحية الدقي .. مازالت الخلافات الأسرية هي العامل الرئيسي في إنهاء الحياة الزوجية اليومية، لذا نجد محاكم الأسرة مليئة دوما بدعاوى الطلاق والخلع والنشوز، ولكن لم يكن هذا هو الطريق الذي اختاره قاتل زوجته.

الخلافات اندلعت بين الزوجين فقرر الزوج إنهاؤها بأصعب الطرق، فظل يضرب زوجته ضحية الدقي حتى فاضت روحها بين يديه، لم يهتز قلبه لموتها، بل أعمى الشيطان قلبه، ونسي عشرتها وحبهما، ووضع جبالا من الطين في أذنيه وهي تستغيث به من نفسه.

بلاغ بمقتل ضحية الدقي

الموجز تستعرض التفاصيل، إذ كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم أول الدقي، بالعثور على جثة ضحية الدقي داخل مسكنها في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، ليتضح لهم من خلال التحريات المبدئية التي أشرف عليها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي، أن المجني عليها ضحية الدقي قتلت على يد زوجها، بعدما اعتدى عليها بالضرب بسبب خلافات أسرية.

المتهم يعترف بجريمته

نقلت جثة ضحية الدقي إلى مستشفى الدقي العام، وأحكم رجال المباحث الكمائن، وتم إلقاء القبض على الزوج، والذي أنهى حياة زوجته بسبب الخلافات الأسرية في الدقي، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ضبط قاتل ضحية الدقي

بلاغ بمقتل العجوز المسنة

وفي سياق آخر، تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، إخطارا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، مفاده العثور على جثة سيدة تدعى "كاملة. أ"، وتبلغ من العمر 80 عامًا، ممدة داخل شقتها، كما تم الإبلاغ عن اختفاء مبلغ مالي من غرفتها، الأمر الذي دعى رجال المباحث للشك.

تشكيل فريق المباحث لضبط قاتل جارته المسنة

أمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من المباحث الجنائية لكشف غموض حادث مقتل السيدة العجوز، لتكشف التحريات عن أن المتهم قاتل جارته المسنة، يدعى "فتحي. ح"، ويبلغ 22 عاما، عند مواجهته بجريمته أنكر في البداية .

المتهم يقر بفعلته

وعندما ضغط عليه رئيس المباحث أقر بفعلته بدافع السرقة، مشيرا لمكان المخبأ به الأموال المسروق.

خنقها وقام بسرقته

وتابع المتهم قاتل جارته المسنة، أنه جار المجني عليها، وكان على علم بإقامتها وحيدة، فهو يراها كل يوم، لذا أطرق البا عليها، وعندما فتحت له غافلها وقام بخنقها، ثم سرقها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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