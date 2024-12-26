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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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حوادث ومحاكم

كان بيدور على الآثار.. البحث عن جثة شاب في جبل كرداسة

جثة الشاب
جثة الشاب

الآثار .. أكد قوات الحماية المدنية استمرار البحث عن جثة الشاب الذي انهارت عليه الحفرة أثناء تنقيبه عن الآثار، في المنطقة الجبلية التابعة لكرداسة.

الموجز تسرد تفاصيل الحادث وتوافيكم بالأخبار.

وكان قد تم انتشال جثة شاب آخر ساعده في التنقيب عن الآثار، وانهرت عليه الحفرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، حيث تعرف عليه أهليته، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت قوات الحماية المدنية أكدت مساء أمس عن انتشال جثمان لشخص انهارت عليه إحدى الحفر أثناء بحثه عن الآثار، منطقة الجبل بكرداسة، وتحاول قوات الحماية المدنية العثور على جثة الشخص الآخر.

جثة الشاب

تحريات المباحث حول شخصين نقبا عن الآثار 

وجاء في تحريات المباحث أن شخصين توفيا أثناء تنقيبهما عن الآثار حيث انهارت عليهما الحفرة التي كان يعملان بها، ليتوفى أحدهما في الحال، ومازال البحث جار عن الآخر.

تحديد هوية المتوفى أثناء التنقيب عن الآثار

وتم تحديد هوية المتوفى، فضلا عن تحديد هوية آخرين مشتركين بعملية التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بلاغ بوفاة شخصين  أثناء التنقيب عن الآثار

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا مفاده مصرع شخصين نتيجة انهيار حفرة عليهما في كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة بسيارات قوات الحماية المدنية، ومدعومين بسيارات الإسعاف، إلى محل البلاغ.

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تحريات المباحث

وبالفحص والتحريات والمعاينة اتضح أن شخصين انهارت عليهما حفرة بمنطقة الجبل في كرداسة، أثناء بحثهما فيها عن الآثار، الأمر الذي أدى لوفاتهما في الحال.

اتخاذ الاجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستعانة بالمختصين لانتشال الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثتين في المشرحة، تولت النيابة المختصة التحقيق.

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