والدة سفاح التجمع.. مطلب غير متوقع يُحضر خلف الستار بحق قـ.اتل السيدات

والدة سفاح التجمع.. رغم أنها ورد عنها الكثير من الأقاويل بأنه لا تريد أن يكون بجانبها، لكن والدة سفاح التجمع فعلت ما تفعله أي أم مع ابنها تحديدًا عندما يكون في كارثة مثلما فعل سفاح التجمع.

والدة سفاح التجمع

الموجز تسرد التفاصيل، إذ كلفت والدة سفاح التجمع، فريق خاص من المحامين بتقديم نقض في الحكم الصادر ضده للمرة الثانية بالإعدام، بعدما صدرت حيثيات المحكمة أمام محكمة النقض، في خطوة قضائية أخيرة متاحة للمتهم.

والدة سفاح التجمع تقف بجانب ابنها

جاء ذلك على خلفية قتل سفاح التجمع لـ3 سيدات، حيث جاء الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس.

تأييد حكم الإعدام

أيدت محكمة جنايات القاهرة، والتي انعقدت في التجمع الخامس، حكم الإعدام بحق المتهم كريم سليم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، وذلك بعد ثبوت تهمة قتل ثلاث فتيات وإلقائهن في مناطق صحراوية نائية.

إعدام سفاح التجمع

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداني، قضت إعدام سفاح التجمع، بالإضافة لمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

الحكم على سفاح التجمع

وأصدرت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على سفاح التجمع، بعد ثبوت تهمة قتل 3 سيدات، وبعدما أحيلت أوراقه إلى فضيلة المفتي للمرة الثانية.

سفاح التجمع

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، قد أعلنت عن تسلمها لرد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على خلفية قرار إعدام كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع"، قبل ساعات قليلة من إصدار حكم المحكمة عليه في الجلستين السابقتين.

سفاح التجمع

قرار إحالة سفاح التجمع لمفتي الجمهورية

جاء ذلك على خلفية إحالة للمرة الثانية، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامه بسبب ارتكابه جريمة قتل ثلاث سيدات.

وجاء القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار مدبولي كساب حيث قضى بإحالة أوراق المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، إلى فضيلة مفتي الجمهورية للمرة الثانية، وتم تحديد جلسة 25 ديسمبر الماضي.

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