تفاصيل وفاة مدرب عمال المنصورة متولي حسين في مباراة طلخا

متولي حسين.. مازالت ملاعب كرة القدم تتلقي الصدمات الواحدة تلو الأخري وكانت الصدمة تلك المرة من خلال وفاة متولي حسن، المدير الفني لنادي عمال المنصورة، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء مباراة فريقي عمال المنصورة وطلخا التي أقيمت على ملعب طلخا ضمن منافسات دوري القسم الثالث.

شهدت أحداث المباراة تعرض متولي حسن، المدير الفني لنادي عمال المنصورة، لإغماء مفاجئ وعلي الفور تدخلت الأجهزة الطبية للفريقين في محاولة لإنقاذه وتجنب كارثة جديدة بالملاعب.

جهود طبية لإنقاذ المدرب متولي حسن

قامت الأجهزة الطبية ببذل جهود كبيرة في مسعي لإنقاذ المدرب وتجنب كارثة إنسانية بالملاعب باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية الموجود في سيارة الإسعاف، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

الحكم يلغي مباراة عمال المنصورة وطلخا والفريقين بالمستشفي

قرر حكم مباراة عمال المنصورة وطلخا أحمد أبو الفتوح إلغاء المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس الموافق 2 يناير الجاري بسبب سقوط المدرب متولي حسن، المدير الفني لنادي عمال المنصورة، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء المباراة.

متولي حسين

وعلي الفوز توجه لاعبو فريقي عمال المنصورة وطلخا إلى مستشفى طلخا المركزي.

الاتحاد المصري يعلن وفاة متولي حسين

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي للاتحاد، وفاة المدير الفني لنادي عمال المنصورة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، خلال مباراة الفريق أمام نظيره طلخا.

يرصد الموجز، نص بيان الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاء كالتالي:" البقاء والدوام لله وانا لله وانا اليه راجعون، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، ننعي الكابتن متولي حسين المدير الفني لنادي عمال المنصورة، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

نادي الجمالية ينعي متولي حسين

نعى نادي الجمالية متولي حسين، وكتب عبر حسابه الرسمي: "بمزيد من الحزن والأسى ينعى مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين نادي عمال المنصورة في وفاة الكابتن متولي حسين مدرب الفريق الأول، الذي توفى اليوم أثناء مباراة العمال وطلخا في الدقيقة 38 من الشوط الأول، إثر سقوطه على الأرض أثناء سير المباراة، وعلى ضوء ذلك تم إلغاء مباراة طلخا وعمال المنصورة".

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