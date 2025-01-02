لويس دياز على رادار برشلونة في ظل غموض مستقبله مع ليفربول

يراقب نادي برشلونة الإسباني، نجم ليفربول الإنجليزي، لويس دياز، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الفترة الانتقالات الشتوية، للتدعيم خط هجوم الفريق استعدادًا للموسم الجديد. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، أن نادي برشلونة، يرغب بشدة في التعاقد مع الكولومبي لويس دياز لترميم هجوم الفريق الأول بالفترة القادمة، وأن هانزي فليك، مدرب برشلونة، يرى أن دياز سيكون اللاعب المناسب لمشروعه المستقبلي.

وتابعت الصحيفة، أن اللاعب دياز، يميل لتشجيع برشلونة، وتزعجه فكرة عدم تحسين عقده مالياً مع نادي ليفربول، بالرغم أن نادي الريدز لا ينوي الاستغناء عن نجمه خلال الفترة المقبلة.

لويس دياز

وأضافت، أن دياز ينال إعجاب البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للبرشلونة، ويفضل التعاقد معه على جلب الإسباني نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بلباو، الذي سعى برشلونة بقوة للحصول على خدماته في الصيف الماضي.

وأوضحت سبورت أن هناك عدة أمور تسهل الصفقة على برشلونة، رغم صعوبة الوضع المالي لإدارة خوان لابورتا، حيث يرحب اللاعب الدولي الكولومبي بفكرة الانتقال للبلوجرانا.

وبجانب رغبة اللاعب في القدوم للبارسا، يملك برشلونة علاقة طيبة للغاية مع وكيله، وهو الأمر الذي قد يصب في صالح البرسا في المفاوضات على الحصول على بطاقته من فريق ملعب أنفيلد رود.

وكان الكولومبي دياز، انتقل إلى نادي ليفربول في يونيو 2022، من بورتو وظهر بأداء جيد بشكل منتظم، لكنه تألق بشكل أكبر هذا الموسم، حيث سجل 11 هدفًا بجانب 3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة، وساعد الفريق في تصدر الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره بارباسترو، يوم السبت 4 يناير 2025، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في كأس ملك إسبانيا، بملعب جيميني سبورتوي، في أولى مباريات العام الجديد 2025.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبارباسترو في كأس ملك إسبانيا 2024-2025

تمتلك قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2024-2025، حيث تبث البطولة على قنواتها المختلفة، لذا يمكن مشاهدة مباراة برشلونة وبارباسترو على قناة SSC HD1.

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