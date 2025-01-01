مانشستر سيتي يفتح الباب لرحيل كايل ووكر وسط اهتمام 3 أندية سعودية

كشفت تقارير صحفية، عن أن هناك ثلاثة أندية في المملكة العربية السعودية يرغبون في ضم كايل ووكر، مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وبالرغم من أن عقد كايل ووكر، سينتهي مع مانشستر سيتي، يونيو 2026، إلا أنه لم يعد من ضمن العناصر الرئيسية في مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث يشارك اللاعب ريكو لويس بدلًا منه في مركز الظهير الأيمن للفريق اللندني.

وأكد موقع “كوت أوفسايد” الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر سيتي منفتح على بيع اللاعب كايل ووكر، سواء في الانتقالات الشتوية أو الصيفية.

كايل ووكر

وأوضح الموقع الإنجليزي، أن الأندية السعودية (النصر، وأهلي جدة، واتحاد جدة) ترغب في الظفر بخدمات ووكر، وأنهم على استعداد لتقديم عرض في حدود 12 إلى 15 مليون يورو لضم اللاعب.

وأضاف، أن مستوى اللاعب صاحب الـ34 عامًا، تراجع فريق بيب جوارديولا، لذلك قرر مانشستر سيتي على بيع ما تبقى من عقد ووكر إلى الدوري السعودي.

كان ووكر، عنصرًا أساسيًا مع مانشستر سيتي، لأكثر من سبع سنوات، وحظى اللاعب بمسيرة رائعة مع الفريق، حيث شارك منذ انضمامه من توتنهام هوتسبير في 2017 ما يزيد عن 300 مباراة رسمية.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر سيتي، مباراة هامة أمام وست هام، يوم السبت 4 يناير 2025، في الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة bein Sports HD 1.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ليفربول - (المباريات: 18 - الأهداف: 45 - النقاط: 45)

آرسنال - (المباريات: 19 - الأهداف: 38 - النقاط: 39)

نوتنجهام فورست - (المباريات: 19 - الأهداف: 26 - النقاط: 37)

تشيلسي - (المباريات: 19 - الأهداف: 38 - النقاط: 35)

نيوكاسل يونايتد - (المباريات: 19 - الأهداف: 32 - النقاط: 32)

مانشستر سيتي - (المباريات: 19 - الأهداف: 32 - النقاط: 31)

بورنموث - (المباريات: 19 - الأهداف: 29 - النقاط: 30)

فولهام - (المباريات: 19 - الأهداف: 28 - النقاط: 29)

أستون فيلا - (المباريات: 19 - الأهداف: 28 - النقاط: 29)

برايتون - (المباريات: 19 - الأهداف: 29 - النقاط: 27)

توتنهام - (المباريات: 19 - الأهداف: 41 - النقاط: 24)

برينتفورد - (المباريات: 19 - الأهداف: 33 - النقاط: 24)

وست هام - (المباريات: 19 - الأهداف: 23 - النقاط: 23)

مانشستر يونايتد - (المباريات: 19 - الأهداف: 21 - النقاط: 22)

كريستال بالاس - (المباريات: 19 - الأهداف: 20 - النقاط: 20)

إيفرتون - (المباريات: 18 - الأهداف: 15 - النقاط: 17)

وولفرهامبتون - (المباريات: 19 - الأهداف: 31 - النقاط: 16)

إيبسويتش تاون - (المباريات: 19 - الأهداف: 18 - النقاط: 15)

ليستر سيتي - (المباريات: 19 - الأهداف: 22 - النقاط: 14)

ساوثهامبتون - (المباريات: 19 - الأهداف: 12 - النقاط: 6)

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