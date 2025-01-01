أول الراحلين.. النصر يعلن رسميًا رحيل سيكو فوفانا إلى رين الفرنسي

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي، رحيل الإيفواري سيكو فوفانا، إلى نادي استاد رين الفرنسي، خلال فترة الانتقلات الشتوية الحالية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكتب نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": “أتمت إدارة شركة نادي النصر، إجراءات بيع عقد اللاعب الايفواري سيكو فوفانا لنادي رين الفرنسي”.

ووجه النصر، الشكر للإيفواري سيكو فوفانا، تقديرًا لما قدمه اللاعب مع الفريق خلال الفترة التي تواجد فيها داخل النادي السعودي.

أتمّت إدارة شركة نادي #النصر إجراءات بيع عقد اللاعب الايفواري سيكو فوفانا لنادي رين الفرنسي .



مقدمين له الشكر الجزيل على ما قدمه مع #العالمي 💛

ومتمنين له التوفيق 🙏 pic.twitter.com/xq5pCIkpYy — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 1, 2025

وكان فوفانا، انضم إلى صفوف النصر مطلع موسم 2023 - 2024، قادمًا من لينس الفرنسي، قبل أن يغادر العالمي تجاه الاتفاق على سبيل الإعارة، وشارك اللاعب بقميص النصر، خلال 19 مباراة ونجح في تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

بينما شارك فوفانا، في 29 لقاء رفقة الاتفاق وسجل هدفين وصنع مثلهما، وسبق وأن تواجد اللاعب في الدوري الفرنسي من قبل حيث مثل فريق لينس لمدة 3 مواسم، وخاض رفقته 112 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 21 هدفًا.

ويعد فوفانا أول الراحلين عن صفوف النصر في الميركاتو الشتوي 2025، وسط الأخبار التي تؤكد على رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا هو الآخر عن صفوف الفريق.

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي

يستضيف النصر نظيره الأخدود، في مواجهة قوية تجمع بين الفريقين على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي 2024-2025.

ويواجه فريق النصر، نظيره الأخدود، يوم الخميس 9 يناير 2025، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

الاتحاد - (المباريات: 13 - الأهداف: 32 - النقاط: 36) الهلال - (المباريات: 13 - الأهداف: 34 - النقاط: 34) القادسية - (المباريات: 13 - الأهداف: 19 - النقاط: 28) النصر - (المباريات: 13 - الأهداف: 25 - النقاط: 25) الأهلي السعودي - (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 23) الشباب - (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 23) الرياض - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 21) الخليج - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 19) التعاون - (المباريات: 13 - الأهداف: 14 - النقاط: 18) دماك - (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 15) الاتفاق - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 15) الرائد - (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 14) العربي - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) أخدود - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) الخلوود - (المباريات: 13 - الأهداف: 15 - النقاط: 10) الوحدة - (المباريات: 13 - الأهداف: 17 - النقاط: 9) فيحاء - (المباريات: 13 - الأهداف: 9 - النقاط: 8) الفتح - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 6)

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