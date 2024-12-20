رحيل نجم النصر السعودي في الميركاتو الشتوي.. اعرف التفاصيل

اقترب أحد لاعبي نادي النصر السعودي من الرحيل عن أسوار العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد رغبة من الإيطالي ستيفانو بيولي.

وارتبط أكثر من لاعب داخل صفوف نادي النصر السعودي بالرحيل عن صفوف الفريق العالمي في الميركاتو الشتوي المقبل.

تاليسكا يرحل عن النصر السعودي في يناير



وأكد تقرير صحفي رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان وكيل اللاعب قد صرح في وقت سابق أن فنربخشة التركي مهتم بالتعاقد مع تاليسكا.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن فنربخشة توصل إلى اتفاق رسمي مع نادي النصر للتعاقد مع اللاعب في يناير المقبل.

تاليسكا- النصر السعودي

وأوضحت الصحيفة أن النصر السعودي سيتحمل جزءًا من راتب تاليسكا مع النادي التركي، حيث تجري حاليًا مفاوضات بين اللاعب وفنربخشة لإتمام الصفقة.

وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، الإيطالي جويدو فينجا، موجود حاليًا في تركيا لحسم تفاصيل الصفقة، التي قد تتضمن إعارة مع أحقية الشراء أو الاكتفاء بالإعارة فقط.

وكان تاليسكا قد انضم إلى النصر السعودي السعودي في صيف 2021 قادمًا من جوانزو إيفرجراند الصيني بعقد يمتد لثلاثة أعوام، ثم جدد النادي عقده معه العام الماضي حتى يونيو 2026.

وخلال مسيرته مع النصر، لعب تاليسكا 102 مباراة، سجل خلالها 76 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة النصر السعودي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي النصر أمام منافسه نادي الأخدود في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وستنطلق مواجهة النصر أمام فريق الأخدود في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم 9 يناير المقبل.

ترتيب الدوري السعودي موسم 2024/2025



1- الاتحاد، 33 نقطة.

2- الهلال، 31 نقطة.

3- النصر، 25 نقطة.

4- القادسية، 25 نقطة.

5- الشباب، 22 نقطة.

6- الأهلي، 20 نقطة.

7- الخليج، 19 نقطة.

8- التعاون، 18 نقطة.

9- الرياض، 18 نقطة.

10- الرائد، 14 نقطة.

11- ضمك، 14 نقطة.

12- العروبة، 13 نقطة.

13- الاتفاق، 12 نقطة.

14- الخلود، 10 نقاط.

15- الأخدود، 9 نقاط.

16- الوحدة، 9 نقاط.

17- الفيحاء، 7 نقاط.

18- الفتح، 5 نقاط.

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