موعد نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26) بين عمان والبحرين والقنوات الناقلة

ينتظر محبو كرة القدم في مختلف الأنحاء، موعد نهائي كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26)، بين عمان والبحرين والقنوات الناقلة لها.

واصطدم منتخب عمان الأول لكرة القدم، موعدًا مع نظيره البحرين، في نهائي كأس الخليج العربي بنسخة عام 2024 (خليجي 26).

وتأهل منتخب عمان إلى نهائي خليجي 26، بعد فوزه المثير على السعودية بهدفين مقابل هدف، بينما صعد البحرين لنفس الدور على حساب الكويت.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي موعد نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26) والقنوات الناقلة لها، بجانب قائمة المنتخبين.

موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26)

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي خليجي 26، يوم السبت الموافق 4 يناير من عام 2025، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لـ نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 26)

القنوات الناقلة لمباراة نهائي خليجي 26 هي، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

موعد نهائي كأس الخيلج العربي والقنوات الناقلة

قائمة منتخب البحرين في كأس الخليج العربي 2024

وضمت قائمة البحرين في خليجي 26 كل من:

في حراسة المرمى: السيد محمد جعفر، إبراهيم لطف الله، وعمار محمد.

الدفاع: وليد الحيام، أمين بن عدي، السيد مهدي باقر، حمد شمسان، هزاع علي، عبد الله الخلاصي، محمد عادل، فينسنت إيمانويل، وجاسم الشيخ.

خط الوسط: عباس عصفور، السيد ضياء سعيد، السيد أحمد الوداعي، كميل الأسود، عبد الوهاب المالود، محمد مرهون، علي مدن، أحمد الشروقي، مهدي حميدان، وإبراهيم الختال.

الهجوم: مهدي عبد الجبار، حسين عبد الكريم، محمد الرميحي، وإسماعيل عبد اللطيف.

قائمة منتخب عمان في خليجي 26

وجاءت قائمة عمان في خليجي 26 على هذا النحو:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني، وفايز الرشيدي، وإبراهيم الراجحي، وبلال البلوشي.

خط الدفاع: أحمد الخميسي، محمد المسلمي، علي البوسعيدي، أمجد الحارثي، أحمد الكعبي، خالد البريكي، ملهم السنيدي.

خط الوسط: حارب السعدي وعبدالله فواز وعاهد المشايخي وحسين الشحري، وأرشد العلوي وجميل اليحمدي وزاهر الأغبري ومعتز صالح عبدربه، وصلاح اليحيائي.

خط الهجوم: عبدالرحمن المشيفري، وعصام الصبحي، والفرج الكيومي، وعبدالسلام الشكيلي، والمنذر العلوي.

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