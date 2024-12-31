محمد صلاح يدون اسمه في التاريخ مع ليفربول بـ عام 2024..أرقام مثيرة

دون الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، اسمه في التاريخ، بعد حصاده المثير في عام 2024، مع فريقه، والذي يستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول في عام 2024، كما أنه سجل المزيد من الأهداف وحطم العديد من الأرقام القياسية، كما أنه بات أيقونة من أساطير الريدز.

ونرصد لكم في التالي، حصاد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2024.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في عام 2024

خاض محمد صلاح 44 مباراة مع فريق ليفربول في عام 2024، في جميع البطولات، سجل خلالهم 29 هدفًا، وصنع 23 آخرين، أي ساهم في 52 هدفًا.

ويتصدر محـمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025 حتى الآن، برصيد 17 هدفًا، والأكثر صناعة للأهداف برصيد 13 تمريرة حاسمة في 18 مباراة فقط.

كما أنه يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 82 تمريرة حاسمة، متفوقًا على الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

ويأتي محمد صلاح في المركز الثامن بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على مر التاريخ برصيد 174 هدفًا خلال 281 مباراة.

محمد صلاح يدون اسمه في التاريخ مع ليفربول

محمد صلاح يقتحم قائمة مميزة في دوري أبطال أوروبا

كما أنه اقتحم قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا، متوجدًا في المركز العاشر برصيد 44 هدفًا من 72 مباراة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك محـمد صـلاح في 8 مباريات مع منتخب مصر في عام 2024، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما أنه ساهم في تأهل الفراعنة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن محـمد صـلاح أنهى عام 2024، وهو في صدارة قائمة أكثر لاعبي الدوريات الكبرى صناعة للأهداف.

وينتهي عقد النجم المصري، مع ليفربول بنهاية عام 2025، ولا يوجد شئ رسمي خاص بمصير مستقبله حتى الآن.

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