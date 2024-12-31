جدول مباريات ليفربول خلال يناير 2025.. مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

جماهير كرة القدم حول العالم، يترقبون مباريات فريق ليفربول الإنجليزي خلال شهر يناير المقبل خاصة أن تلك المباريات ستكون فاصلة في مستقبل الفريق بمختلف البطولات التي يشارك بها في الموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق ليفربول عن تحقيق الفوز خلال تلك المباريات لاستكمال رحلة انتصاراته في الموسم الجاري حيث يتصدرالفريق ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 45 نقطة كما يتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة.

جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير 2025

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء -5 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد أكرينغتون ستانلي - 2:15 - 11 يناير- كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول ضد نوتنجهام فورست - 10 مساء - 14 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد برينتفورد - 5 مساء -18 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليل - 10 مساء - 21 يناير - دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد إيبسويتش تاون - 25 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بي اس في - 29 يناير - دوري أبطال أوروبا

موعد لقاء ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يلتقي فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل 5 يناير الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يمكنك مشاهدة لقاء ليفربول ضد مانشستر يونايتد، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

نادي ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصد فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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