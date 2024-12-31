موعد مباراة أرسنال ضد برايتون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

جماهير الكرة الإنجليزية، تترقب مواجهة فريق أرسنال ضد برايتون التي تجمعهما مساء السبت المقبل 4 يناير المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي أرسنال للفوز في مباراته ضد برايتون، لمواصلة مشواره نحو القمة ومطاردة فرق الصدارة وفي مقدمتها ليفربول في ظل الصراع الشرس علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد برايتون

من المنتظرأن يضم تشكيل أرسنال ضد برايتون العناصر الأتية:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

تشكيل برايتون المتوقع ضد أرسنال

الحارس الأساسي: فيربروجن.

الدفاع: طارق لامبتي- فان هيك- لويس دانك- إيجور.

خط الوسط: عياري- إنسيسكو- باليبا.

الهجوم: جرودا- جواو بيدرو- سيمون أدينجرا.

موعد مباراة أرسنال ضد برايتون

يواجه فريق أرسنال نظيره برايتون ، مساء السبت المقبل الموافق 4 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد برايتون

يمكنك متابعة مباراة أرسنال ضد برايتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد برايتون

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد برايتون

يرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد برايتون ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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