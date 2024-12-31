مواعيد مباريات الجولة الـ 20 بـ الدوري الإنجليزي و القنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية، انطلاق مباريات الجولة الـ 20 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، التي تنطلق يوم السبت الموافق 4 يناير المقبل.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق نوتينجهام فورست صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة، ويأتي فريق تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة.

جدول مباريات الجولة الـ 20 ببطولة الدوري الإنجليزي

مباريات السبت 4 يناير

ايفرتون ضد بورنموث - 5 مساء

برينتفورد ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد - 2:30 مساء

وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي - 5 مساء

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 5 مساء

ليستر سيتي ضد أستون فيلا - 5 مساء

أرسنال ضد برايتون - 7:30 مساء

مباريات الأحد 5 يناير

مانشستر يونايتد ضد ليفربول - 6:30 مساء

فولهام ضد إبسويتش تاون - 4 مساء

مباريات الاثنين 6 يناير

وولفرهامبتون ضد نوتينجهام فورست - 10 مساء

الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

يمكنك مشاهدة مباريات الجولة الـ 20 لبطولة الدوري الإنجليزي، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 20 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 32 نقطة.

6- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

7- بورنموث، 30 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 29 نقطة.

10 برايتون، 27 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 15 نقطة.

19- ليستر سيتي، 14 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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