أرسنال يقتنص الفوز من إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، الفوز من نظيره إيبسويتش تاون، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم، ببطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع منافسه إيبسويتش تاون، مساء يوم الجمعة، ضمن مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أرسنال ضد إيبسوتش تاون

وفاز أرسنال على إيبسويتش تاون، بهدف دون رد، سجله لاعبه كاي هافرتز في الدقيقة 23 من عمر هذه المواجهة الإنجليزية، التي انتهت بفوز الجانز.

وحصل أرسنال على ثلاث نقاط هامة، بعد هذا الفوز، وصل بهم إلى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، ويستعرض لكم الموجز فيما يلي جدول الترتيب بعد هذه النتيجة.

أهداف مباراة أرسنال ضد إيبسوتش تاون

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول، 42 نقطة.

2- آرسنال، 36 نقطة.

3- تشيلسي، 35 نقطة

4- نوتينجهام فورست، 31 نقطة.

5- بورنموث، 28 نقطة.

6- أستون فيلا، 28 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8- نيوكاسل، 26 نقطة.

9- فولهام، 25 نقطة.

10- برايتون، 25 نقطة.

11- توتنهام، 23 نقطة.

12- برينتفورد، 23 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14- وست هام، 20 نقطة.

15- إيفرتون، 17 نقطة.

16- كريستال بالاس، 16 نقطة.

17- ليستر سيتي، 14 نقطة.

18- ولفرهامبتون، 12 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

وسط الملعب: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

وجلس على مقاعد بدلاء الجانز في هذه المواجهة كل من، كالافيوري وتوماس بارتي، وجورجينيو وزينتشينكو.

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