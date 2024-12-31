تعليق ناري من عمر مرموش بشأن مستقبله وحقيقة رحيله عن آينتراخت فرانكفورت

علق الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، على مستقبله، وكشف حقيقة رحيله عن الدوري الألماني، خلال تصريحات صحفية، يرصدها لكم الموجز فيما يلي.

توهج النجم المصري عمر مرموش هذا الموسم 2024-2025، مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، كما أنه قدم مستوى لافت للغاية، جعله مطمع للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

كما تمكن عمر مرموش من تحطيم العديد من الأرقام القياسية في وقت قصير، ودون اسمه مع أبرز أساطير كرة القدم في العالم.

وارتبط اسم عمر مرموش بالانتقال إلى كبرى الأندية العالمية، من بينهم برشلونة الإسباني، ليفربول الإنجليزي، مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي وأرسنال، بالإضافة إلى إنتر ميلان الإيطالي.

عمر مرموش يكشف حقيقة رحيله عن آينتراخت فرانكفورت

ورد مرموش عن كل ما يتردد بشأن مستقبله، في تصريحاته عبر صحيفة «بيلد» الألمانية، والذي أكد من خلالها، على استمراره مع آينتراخت فرانكفورت في الوقت حالي.

وقال مرموش: “ أعلم بالأنباء التي تتحدث عن رحيلي من نادي فرانكفورت”.

وأضاف: “ أشعر بالفخر لأن الناس يتحدثون عني، وهذا يظهر أنني أقوم بعمل جيد، ولكن على أساس يومي”.

وأوضح: “ لكن لا أفكر في كل تلك الأمور على الإطلاق، تركيزي مُنصَّب على آينتراخت فرانكفورت وتحقيق النجاح هنا”.

وأضاف: “يتردد دائمًا الكثير من التكهنات، لكن ليس لدي وجهة أحلام محددة”.

واختتم: “ما أستطيع أن أعد به الجماهير هو أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل أينتراخت في كل مباراة، أنا لا أفكر في الرحيل.. أنا أعيش في الحاضر وأستمتع بوقتي في فرانكفورت”.

عمر مرموش

عمر مرموش يلاحق هاري كين على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإلماني

ويلاحق مرموش، زميله هاري كين نجم بايرن ميونخ، على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بهذا الموسم 2024-2025.

ويتواجد عمر مرموش في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني، برصيد 13 هدفًا، الذي يتصدره الإنجليزي هاري كين، برصيد 14 هدفًا.

ويأتي جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني على هذا النحو:

هاري كين (بايرن ميونيخ) - 14 هدف

عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - 13 هدف

جوناثان بوركاردت (ماينز) - 10 أهداف

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - 9 أهداف

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