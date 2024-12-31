بـ 10 لاعبين.. البحرين تقصي الكويت وتتأهل لنهائي خليجي 26

تأهل منتخب البحرين، إلى نهائي كأس الخليج العربي، على حساب نظيره الكويت، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب جابر الأحمد الدولي على الأراضي الكويتية، في الدور نصف النهائي الثاني من بطولة "خليجي 26". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل محمد جاسم مرهون، هدف الفوز لصالح منتخب البحرين، في الدقيقة 76، من خلال ركلة حرة مباشرة للأحمر، على يسار منطقة جزاء الكويت، نفذها كميل الأسود بعرضية إلى داخل المنطقة، استقبلها أمين بنعدي برأسية لتصل إلى مرهون، ويسجلها مباشرة في مرمى الكويت.

وحصل اللاعب مهدي عبدالجبار، على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ75، ليكمل المنتخب البحريني المباراة بـ10 لاعبين.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب البحرين إلى نهائي كأس الخليج العربي، بينما ودع المنتخب الكويتي بطولة خليجي 26 بشكل رسمي.

ونجح المنتخب العماني، في حجز مقعدًا في النهائي، بعدما حقق الفوز على السعودية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي.

وتقام مباراة نهائي كأس الخليج العربي، بين المنتخب البحريني والعماني، على استاد جابر الأحمد، يوم السبت المقبل 4 يناير 2025، في الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، و 8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحصل بطل كأس الخليج العربي “خليجي 26”، على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

تشكيل منتخب الكويت أمام البحرين في كأس الخليج

حارس المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: خالد إبراهيم - فهد الهاجري - مشاري غنام - الصانع.

خط الوسط الدفاعي: سلطان العنزي - أبوجبارة.

خط الوسط الهجومي: محمد دحم - عيد الرشيدي - الظفيري.

خط الهجوم: يوسف ناصر.

تشكيل منتخب البحرين أمام الكويت في كأس الخليج

حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: حمد الشمسان، أمين بنعدي، وليد الحيام، عبدالله الخلاصي.

خط الوسط: علي مدن، كميل الأسود، مهدي الحميدان.

خط الهجوم: محمد مرهون، مهدي عبدالجبار.

اقرأ أيضًا:

جدول مباريات ليفربول خلال يناير 2025.. مواجهات نارية بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا في كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة