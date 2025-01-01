موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، مواجهة قوية تجمع بين برشلونة وأتلتيك بلباو، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يخوض فريق برشلونة كأس السوبر الإسباني 2025، بعد احتلاله المركز الثاني في بطولة لا ليجا، خلفًا للريال مدريد، بطل الدوري الإسباني الماضي.

بينما سيخوض أتلتيك بيلباو، منافسات السوبر الإسباني، بعد تحقيقه لقب كأس الملك في الموسم الماضي، وسيكمل ريال مايوركا، عقد الفرق المشاركة، كوصيف للكأس.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

يواجه برشلونة، نظيره أتليتك بلباو، يوم 8 يناير 2025، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في كأس السوبر الإسباني.

برشلونة وأتلتيك بلباو

نتائج آخر 5 مباريات لكل من برشلونة وأتلتيك بلباو

يدخل برشلونة المباراة بعد سلسلة مختلطة من النتائج، حيث شهد خسرتين في ديسمبر 2024.

3 ديسمبر 2024: مايوركا 1-5 برشلونة - (فوز).

7 ديسمبر 2024: ريال بيتيس 2-2 برشلونة - (تعادل).

11 ديسمبر 2024: بوروسيا دورتموند 2-3 برشلونة - (فوز).

15 ديسمبر 2024: برشلونة 0-1 ليجانيس - (خسارة).

21 ديسمبر 2024: برشلونة 1-2 أتلتيكو مدريد - (خسارة).

وعلى الجانب الأخر، حقق أتلتيك بيلباو سلسلة من النتائج الإيجابية في مبارياته الأخيرة، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في واحدة.

4 ديسمبر 2024: أتلتيك بلباو 2-1 ريال مدريد - (فوز).

8 ديسمبر 2024: أتلتيك بلباو 2-0 فياريال - (فوز).

11 ديسمبر 2024: فنربخشة 0-2 أتلتيك بلباو - (فوز).

15 ديسمبر 2024: ديبورتيفو ألافيس 1-1 أتلتيك بلباو - (تعادل).

21 ديسمبر 2024: أوساسونا 1-2 أتلتيك بلباو - (فوز).

المواجهات المباشرة بين برشلونة وأتلتيك بلباو

وفي المواجهات المباشرة الأخيرة بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة، حقق الأخير تفوقًا ملحوظًا.

12 مارس 2023: أتلتيك بلباو 0-1 برشلونة.

22 أكتوبر 2023: برشلونة 1-0 أتلتيك بلباو.

24 يناير 2024: أتلتيك بلباو 4-2 برشلونة.

3 مارس 2024: أتلتيك بلباو 0-0 برشلونة.

24 أغسطس 2024: برشلونة 2-1 أتلتيك بلباو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

تذاع مباريات كأس السوبر الإسباني، على شبكة قنوات SCC وبي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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