بث مباشر مباراة أرسنال ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة أرسنال ضد برينتفورد، في ختام مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء 1 يناير الجاري.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد برينتفورد

شاهد ماتش أرسنال ضد برينتفورد

يسعي فريق كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال المباراة لتحسين موقعهم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 45 نقطة.

بث مباشر ماتش أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة أرسنال ضد برينتفورد ف ي الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة أرسنال ضد برينتفورد، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة ماتش أرسنال ضد برينتفورد

تنطلق مباراة أرسنال ضد برينتفورد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير الجاري، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

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بث مباشر مباراة أرسنال ضد برينتفورد

شاهد مباراة أرسنال ضد برينتفورد

يمكنك مشاهدة مباراة أرسنال ضد برينتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد برينتفورد

مشاهدة ماتش أرسنال ضد برينتفورد

تشكيل أرسنال المتوقع ضد برينتفورد

من المتوقع أن يضم تشكيل أرسنال ضد برينتفورد العناصرالتالية:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

تشكيل برينتفورد المتوقع أمام أرسنال

من المتوقع أن يشهد تشكيل فريق برينتفورد أمام آرسنال الأسماء الآتية:

حراسة المرمى: مارك فيليكين.

خط الدفاع: مادس راسموسن- ناثان كولينز- بن ميي- كيني لويس.

وسط الملعب: نورجارد- فيتالي جانيلت- ميكيل دامسجار.

خط الهجوم: بريان مبيومو- يوان ويسا- كيفن شايد.

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