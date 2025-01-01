أزمة الجزيرى تثير التوتر في الزمالك.. إدارة النادي تسعى للتسوية قبل التصعيد

تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعب التونسي سيف الجزيرى بشكل ودي، تفاديًا لرفع شكوى رسمية ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتتعلق الأزمة بمستحقات الجزيرى المتأخرة التي تشمل راتب ثلاثة أشهر من بداية الموسم الحالي، بالإضافة إلى مبلغ 550 ألف دولار كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب، الذي تقاضى دفعة واحدة فقط مقابل تنازله عن الإنذار الأول الذي كان قد أُعطي له، ومنذ ذلك الحين، لم يستلم اللاعب بقية مستحقاته.

وفي محاولة لحل الأزمة، تدرس إدارة الزمالك عقد جلسة مع سيف الجزيرى في الساعات القليلة المقبلة قبل انتهاء المدة القانونية التي تمنح اللاعب الحق في فسخ عقده مع النادي، وهي مدة 15 يومًا، في حال عدم التوصل إلى تسوية مرضية بخصوص مستحقاته المتأخرة.

جروس يمنح فرصة للجزيري

على الجانب الآخر، وعلى الرغم من الأزمات المالية التي يواجهها اللاعب مع إدارة النادي، قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، منح الجزيرى فرصة جديدة للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.

وكان اللاعب قد أكد لجروس في جلسة جمعتهما أنه يركز تمامًا في التدريبات والمباريات مع الفريق، وأوضح جروس بدوره أنه يثق في قدرات اللاعب وقدرته على تقديم مستوى جيد.

الزمالك

ورغم هذا التوجه من جروس، إلا أن المدير الفني سبق أن وافق على منح إدارة الزمالك الضوء الأخضر لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ومع ذلك، قرر منحه فرصة أخيرة للمشاركة، في انتظار العروض الرسمية التي قد تقدمها الأندية الراغبة في التعاقد معه. تأتي هذه التطورات في وقت تتوتر فيه العلاقة بين اللاعب وإدارة الزمالك بسبب أزمة المستحقات المتأخرة.

انذار محامي الجزيري

وفي نفس السياق، كان محامي سيف الجزيرى قد أرسل إنذارًا رسميًا لنادي الزمالك، مطالبًا بتسوية مستحقات اللاعب المتأخرة، مع تحذير من اتخاذ خطوات قانونية من خلال تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" إذا استمر الوضع كما هو.

هذا الإنذار يعد بمثابة أول خطوة من اللاعب لاتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم التوصل إلى حل في المستقبل القريب.

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