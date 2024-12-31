تفاصيل ساعات الحسم في تجديد زيزو لـ الزمالك

اقتربت مفاوضات النجم أحمد مصطفي زيزو مع ناديه الزمالك، لتجديد عقده من الحسم خلال الساعات القليلة القادمة حيث من المنتظر تحديد موعد لعقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع مسئولى الزمالك للتوقيع الرسمى على عقود التجديد.

وصلت المفاوضات بين النادي واللاعب لاتفاق شبه نهائى بشأن التجديد، ومن المنتظر أن يقوم حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة بعرض الاتفاق على أعضاء مجلس الإدارة، قبل التوقيع الرسمي علي العقود.

والد زيزو يكشف موعد التجديد لـ الزمالك

أكد مصطفى سيد، والد أحمد زيزو، أكد تم الاتفاق علي تجديد اللاعب لنادي الزمالك و أنه لا خلاف مع الزمالك على التجديد، قائلا: "مين قال إن زيزو هيمشى من الزمالك؟ زيزو مستمر مع الزمالك ومتمسك بالزمالك لآخر لحظة".

وتابع والد زيزو أنه من المقرر عقد جلسة خلال ساعات قليلة لتوقيع العقد الجديد.

الزمالك ضد المصري في كأس الكونفدرالية

من ناحية أخري يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل 5 يناير 2025، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.

ويتصدر نادي الزمالك، المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية، برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

بينما يحتل فريق المصري، المركز الثالث بترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في لقاء وخسارة أمام الزمالك.

الزمالك

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

يرصد الموجز ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية ويأتي كالتالي..

الزمالك - (المباريات: 3 - الأهداف: 5 - النقاط: 7).

بلاك بولز - (المباريات: 3 - الأهداف: 4 - النقاط: 4).

المصري - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 4).

إنيمبا - (المباريات: 3 - الأهداف: 2 - النقاط: 1).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري فى الكونفدرالية

يمكن متابعة مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية 2025، من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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