الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لمباراة المصري في الكونفدرالية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب النادي، تحضيرًا لمباراة المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد 5 يناير 2025 على استاد برج العرب.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري، حيث حرص المدير الفني كريستيان جروس على منح اللاعبين قسطًا من الراحة لتجنب الإرهاق قبل اللقاء المرتقب في الكونفدرالية.

وتعتبر الفترة الحالية هي الأولى التي يحقق فيها جروس انتصارًا مع الزمالك في ولايته الثانية بعد سلسلة من التعادلات، فقد تمكن الفريق من الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة السابعة من الدوري المصري، ليكون هذا الفوز بمثابة بداية جيدة للمدرب السويسري مع الفريق.

أهداف مباراة الزمالك

سجل هدفي نادي الزمالك في تلك المباراة ناصر منسي بعد دخوله كبديل، حيث أحرز هدفًا رائعًا فور نزوله، فيما أضاف نبيل عماد دونجا الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

بذلك، تصدر الزمالك جدول الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد مرور سبع جولات، ليواصل الفريق انطلاقته القوية في الموسم الحالي.

زيزو

جدول ترتيب الدوري المصري

ويرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يتصدر نادي الزمالك، جدول ترتيب الدوري المصري ويأتي ترتيب الفرق كالتالي:

1. الزمالك - 14 نقاط

2. بيراميدز - 14 نقاط

3. النادي الأهلي - 12 نقاط

4. سيراميكا - 12 نقطة

5. المصري - 12 نقاط

6. زد - 10 نقاط

7. فاركو - 10 نقاط

8. بتروجت -9 نقاط

9. الاتحاد السكندري - 9 نقاط

10. غزل المحلة - 8 نقاط

11. طلائع الجيش - 8 نقاط

12. الاسماعيلي - 6 نقاط

13. حرس الحدود - 6 نقاط

14. إنبي - 6 نقاط

15. الجونة - 6 نقاط

16. سموحة - 5 نقاط

17. البنك الأهلي - 5 نقاط

18. فيوتشر - 4 نقاط

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