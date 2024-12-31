الميركاتو الشتوي 2025| لائحة القيد تفتح الباب أمام صفقات الأندية المنتظرة

تستعد الأندية في الدوري المصري لفترة الميركاتو الشتوي 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد بعد مرور سبع جولات من بطولة دوري نايل. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسيتم فتح باب القيد الشتوي للأندية لموسم 2025 بدءًا من غدًا الأربعاء 1 يناير، حيث تعد فرصة ثانية للأندية في الميركاتو الحالي لإجراء التعديلات التي تساعد في استكمال المنافسات المحلية والقارية.

الدوري المصري

بنود لائحة القيدالشتوي 2025.. شروط وضوابط انتقالات اللاعبين

فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءًا من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025.

يسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لـ 5 لاعبين مواليد 2003.

لا يجوز للنادى إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادى أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادى.

لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب فى فرق الدورى الممتاز.

لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز.

لا يحتسب اللاعب الفلسطينى ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب فى المراحل السنية.

لا يجوز إشراك غير مصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.

صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2024

أشرف داري- بريست - 1.8 مليون يورو.

عمر الساعي - الإسماعيلي - 931 ألف يورو.

يوسف أيمن - الدحيل - إعارة.

يحيى عطية الله - سوتشي - إعارة.

اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2024

رحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي، العديد من اللاعبين وهم:

محمد عبد المنعم - نيس - 4.2 مليون يورو.

أنتوني موديست - انتهاء عقد.

أليو ديانج - الأخدود - إعارة.

أحمد عبد القادر - قطر - إعارة.

محمد الضاوي كريستو - الصفاقسي - إعارة.

عمار حمدي - الإسماعيلي - إعارة.

صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2024

المغربي محمود بنتايك - سانت إيتيان الفرنسي.

الغيني جيفرسون كوستا - من أكاديمية بنفيكا البرتغالي.

محمد حمدي - من إنبي.

البولندي كونراد ميشالاك - أحد السعودي.

الفلسطيني عمر فرج - من أيك السويدي.

السنغالي سيدي ندياي - جويدياواي السنغالي.

أحمد محمود - الجونة.

حسام أشرف - من بلدية المحلة.

اللاعبون الراحلون عن الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية 2024

محمود علاء - السويحلي الليبي - مجانًا.

محمد أشرف "روقا" - مجانًا.

ترافيس موتيابا فيلا الأوغندي - مجانًا.

إبراهيما نداي بدون نادٍ - مجانًا.

ياسر حمد بدون نادٍ - مجانًا.

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