طارق قنديل: الأهلي عازم على مصالحة جماهيره بعودة قوية أمام شباب بلوزداد

أدلى طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، بتصريح قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويحل فريق الاهلى، ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة 3 يناير 2025، في الساعة التاسعة مساءً، على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونقل محمد سعيد مقدم برنامج "التريند" المذاع على قناة الأهلي، تصريحات طارق قنديل والتي صرح فيها على أن الأهلي يجب أن يفوز على شباب بلوزداد بمباراة الإيابـ وتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعادل السلبي مع نادي إنبي في الدوري المصري.

وكان الأهلي، قد انهى المباراة أمام إنبي، بالتعادل السلبي، يوم الإثنين الماضي، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وقال طارق قنديل في برنامج "التريند": "سنحقق نتيجة إيجابية في الجزائر، ولاعبونا في حالة فنية ومعنوية مرتفعة، ونسعى لمصالحة جماهير الأهلي بعد التعادل مع إنبي".

وأضاف: "نثق في لاعبي الأهلي على العودة بنتيجة إيجابية من الجزائر، الأهلي هو بطل أفريقيا ولاعبونا هم الأفضل في القارة، وسيواصلون إسعاد جماهيرهم في الفترات القادمة".

ترتيب مجموعة الأهلى في دوري أبطال إفريقيا

يتواجد الأهلي، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، من دوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط، في حين يأتي أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

الأهلى - 7 نقاط.

أورلاندو بيراتس - 5 نقاط.

شباب بلوزداد - 3 نقاط.

ستاد أبيدجان الايفواري - نقطة واحدة.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة فقط سيتأهلان لربع نهائي البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية.

قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، مصطفى أبو الخير، إمام عاشور، أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، سمير محمد.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، وسام أبو علي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وشباب بلوزداد فى دورى إبطال إفريقيا

تذاع جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال إفريقيا 2025، خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

اقرأ أيضًا:

تياجو موتا يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان كأس السوبر الإيطالي

بـ 10 لاعبين.. البحرين تقصي الكويت وتتأهل لنهائي خليجي 26