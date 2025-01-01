الأهلي على مشارف حسم صفقة إيفرتون دا سيلفا في الميركاتو الشتوي

يسعى النادي الأهلي، لإتمام صفقة التعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب بانيك أوسترافا التشيكي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ووفقاً لقناة “أون تايم سبورتس” فأن النادي الأهلي اقترب من ضم إيفرتون، وأن اللاعب وافق على الانضمام إلى صفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي 2025.

توصل مسؤولو الأهلي لاتفاق مع الجناح البرازيلي إيفرتون بشأن كافة التفاصيل المالية والشخصية، ويتبقى فقط حسم الاتفاق مع النادي التشيكي لإتمام الصفقة.

إيفرتون دا سيلفا - لاعب بانيك أوسترافا التشيكي

وبات النادي الأهلي، قريبًا من حسم مفاوضاته مع بانيك أوسترافا التشيكي، حول الأمور المالية لصفقة البرازيلي إيفرتون، جناح الفريق، وذلك بعد موافقة ناديه التشيكي في صفقة قيمتها تصل لـ2 مليون و300 ألف يورو.

وكان النادي التشيكي يطالب بالحصول على 3 ملايين يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات الجناح البرازيلي إيفرتون لينضم لصفوف القلعة الحمراء في الفترة الشتوية.

يشار إلى إن الجناح البرازيلي إيفرتون صاحب الـ28 عامًا، يرتبط بعقدٍ ساري مع النادي التشيكي حتى يونيو 2027 وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وخاض إيفرتون، بقميص بانيك أوسترافا التشيكي، 56 مباراة، بكافة البطولات، وسجل اللاعب 27 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد

يواجه فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل 3 يناير، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - أشرف داري - ورامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - أكرم توفيق - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - كريم نيدفيد - عمرو السولية.

خط الهجوم: سمير محمد - حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - محمود كهربا.

ويتصدر فريق الأهلي، المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ثم شباب بلوزداد بـ3 نقاط، ويليهم استاد أبيدجان الإيفواري بنقطة واحدة.

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