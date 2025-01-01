موعد مباراة يوفنتوس وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "الأول بارك" على أراضي المملكة السعودية، الديربي الإيطالي الذي يجمع بين فريق يوفنتوس وميلان، في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتقام بطولة كأس السوبر الإيطالي، في المملكة العربية السعودية، خلال شهر يناير المقبل، بمشاركة 4 أندية وهي إنتر ميلان، ميلان، أتالانتا، يوفنتوس، علمًا بأن السعودية تستضيف البطولة للمرة الخامسة.

بوفنتوس وميلان

وتضم بطولة كأس السوبر الإيطالى، بطلى الدورى والكأس ووصيف كل بطولة، إنتر ميلان "بطل الدوري" وميلان وصيفه، ويوفنتوس "بطل الكأس" وأتالانتا وصيفه.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس، أمام نظيره ميلان، يوم الجمعة الموافق 3 من يناير 2025، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك، في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي على الأراضي السعودية.

قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان في السوبر الإيطالي

حراسة المرمى: بيرين - بنسوليو - دي جريجوريو.

خط الدفاع: جاتي - كالولو - كامبياسو - سافونا - روهي.

خط الوسط: لوكاتيلي - كوبمينرز - ماكيني - تورام - دوجلاس لويز - فاجيولي.

خط الهجوم: كونسيساو- فلاهوفيتش - يلدز - جونزاليس - أدزيتش - وياه - مبانجولا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي

ستذاع جميع مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025 عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية، خاصة على قناة "AD SPORT PRIMIUM 1" حيث تعد شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري لمنافسات الكرة الإيطالية.

مواعيد مباريات السوبر الإيطالي 2025

(الإنتر ضد أتلانتا) مساء الخميس 2 يناير 2025 المقبل، في نصف النهائي، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “الأول بارك”.

(يوفنتوس ضد ميلان) مساء الجمعة 3 يناير 2025 المقبل، في نصف النهائي،في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “الأول بارك”.

نظام كأس السوبر الإيطالي 2025

تشهد بطولة كأس السوبر الإيطالي 2025، مشاركة 4 فرق للمرة الثانية في تاريخه، بعد النسخة الأولى التي فاز فيها إنتر باللقب العام الماضي.

وتتضمن البطولة، دورين بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي بطل ووصيف الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في نصف النهائي والنهائي.

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