حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع فايلر لخلافة مارسيل كولر

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلفًا لمواطنه مارسيل كولر.

وترددت أنباء عديدة حول عودة رينيه فايلر مجددًا لتولي القيادة الفنية لـ النادي الأهلي بعد تذبذب نتائج الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وتعادل النادي الأهلي مساء الأثنين الماضي مع فريق إنبي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري على ملعب "المقاولون العرب" سلبيًا بدون أهداف.

النادي الأهلي ينفي التعاقد مع رينيه فايلر

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن رينيه فايلر خارج حسابات النادي الأهلي في الفترة الحالية من أجل العودة مجددًا لتدريب الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد نية داخل إدارة النادي الأهلي بشأن رحيل مارسيل كولر حيث المدرب السويسري يسير بشكل مميز مع الفريق ولا داعي لإقالته.

رينيه فايلر- النادي الأهلي

وتابع المصدر أن مارسيل كولر يتبقى في عقده موسمًا جديدًا بخلاف الموسم الحالي مع النادي الأهلي كما سيقود الفريق بشكل طبيعي في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم 3 يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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