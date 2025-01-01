siteName
test
رئيس التحرير
ياسر بركات
test
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

كورة وملاعب

حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع فايلر لخلافة مارسيل كولر

رينيه فايلر- النادي
رينيه فايلر- النادي الأهلي

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلفًا لمواطنه مارسيل كولر.

وترددت أنباء عديدة حول عودة رينيه فايلر مجددًا لتولي القيادة الفنية لـ النادي الأهلي بعد تذبذب نتائج الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

لا يفوتك

كولر يكيل الاتهامات للاعبي الأهلي بعد التعادل مع إنبي: لم ينفذوا التعليمات

الأهلي يفقد نقطتين في صراع الدوري بالتعادل السلبي ضد إنبي

وتعادل النادي الأهلي مساء الأثنين الماضي مع فريق إنبي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري على ملعب "المقاولون العرب" سلبيًا بدون أهداف.

النادي الأهلي ينفي التعاقد مع رينيه فايلر 

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن رينيه فايلر خارج حسابات النادي الأهلي في الفترة الحالية من أجل العودة مجددًا لتدريب الفريق الأحمر.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد نية داخل إدارة النادي الأهلي بشأن رحيل مارسيل كولر حيث المدرب السويسري يسير بشكل مميز مع الفريق ولا داعي لإقالته.

فايلر: «راتبي مع سيرفيت السويسري أقل من الأهلي.. وعانيت كثيرًا في القاهرة» - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
رينيه فايلر- النادي الأهلي 

وتابع المصدر أن مارسيل كولر يتبقى في عقده موسمًا جديدًا بخلاف الموسم الحالي مع النادي الأهلي كما سيقود الفريق بشكل طبيعي في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم 3 يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

اقرأ أيضًا:

صلاح يكتب التاريخ.. ليفربول يكتسح توتنهام بسداسية ويثبت قدميه في القمة

الدوري الإسباني| ريال مدريد يحسم مواجهة الأهداف الستة أمام إشبيلية برباعية

لا يفوتك

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر المغلق استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

نيوكاسل يقهر مانشستر يونايتد في عقر داره بثنائية في الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي

تم نسخ الرابط