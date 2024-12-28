أبرز المعلومات عن إيفرتون دا سيلفا صفقة النادي الأهلي المحتملة

أصبح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا المحترف في صفوف الدوري التشيكي حديث الساعة في الشارع المصري بعد ارتباط اسمه بالانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وترددت أنباء قوية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع وكلاء اللاعب البرازيلي إيفرتون دا سيلفا للتعاقد معه في يناير المقبل.

وعرضت لجنة التخطيط بالأهلي فكرة التعاقد مع إيفرتون دا سيلفا على المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي وافق على التعاقد معه، وجعله خيارًا ثانيًا لأحد المهاجمين الأفارقة الذين يسعى النادي للتعاقد معهم وفقًا لما علمه “ الموجز”.

من هو إيفرتون دا سيلفا صفقة النادي الأهلي المحتملة؟

إيفرتون دا سيلفا، لاعب فريق بانيك أوسترافا التشيكي، وُلد في 28 ديسمبر 1996، وتبلغ قيمته التسويقية 2.3 مليون يورو.

انتقل إيفرتون دا سيلفا إلى الفريق في بداية الموسم قادمًا من سلافيا براج مقابل مليون يورو، بعد فترة ناجحة قضاها على سبيل الإعارة، وينتهي عقده في 2027.

إيفرتون دا سيلفا

لعب إيفرتون دا سيلفا مع خمسة أندية في التشيك، وهي سلافيا براج وملادا بوليسلاف وباردوبيتسه وفيون زلات مورافس وأوسترافا، خلال الفترة من 2016 حتى 2024 بعد انتقاله من الدوري البرازيلي.

يجيد إيفرتون دا سليفا اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم، ويعتبر ثاني هدافي الدوري التشيكي برصيد 9 أهداف.

هذا الموسم، شارك في 20 مباراة مع فريقه، مسجلاً 12 هدفًا وصانعًا 6 أهداف، وبإجمالي 240 مباراة خلال مسيرته الكروية، سجل 67 هدفًا وصنع 32، ليصل إجمالي مساهماته إلى 99 هدفًا.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد إنبي

وعلى سياق اخر يستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي إنبي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد إنبي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "بتروسبورت" يوم الأثنين المقبل.

جدول ترتيب الدوري المصري





1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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