تنطلق مباريات دور الـ32 من كأس مصر، غدًا الخميس 2 يناير 2025 وحتى الاثنين 8 يناير 2025، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، ومن المتوقع أن تشهد مواجهات قوية ومثيرة بين الفرق المتنافسة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكانت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، قررت عدم مشاركة الأهلي في بطولة كأس مصر للموسم الجاري، بعد إنسحابه في الموسم الماضي، حيث كان الأهلي قد اعتذر عن المشاركة في مباراة دور الـ16، أمام فاركو ليعتبر المارد الأحمر منسحبًا و تطبيق اللائحة عليه وهي حرمانه من المشاركة في نسخة كأس مصر للموسم الحالي.

تنص اللائحة في حالة الانسحاب من مسابقة كأس مصر هي اعتبار الفريق المنافس فائزًا بنتيجة 2-0، مع توقيع غرامة ثابتة قدرها مليون جنيه، مع حرمانه من المشاركة بالبطولة في الموسم المقبل.

كأس مصر

مواعيد مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2025

وكانت أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2024 – 2025، التي أقيمت باتحاد الكرة بحضور الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد ومندوبي الأندية، عن المواجهات التالية:

الخميس 2 يناير 2025

بتروجت - المقاولون العرب (ملعب بتروسبورت) - الساعة 2:30 مساءً.

الجمعة 3 يناير 2025

إنبي - حرس الحدود (بتروسبورت) - الساعة 2:30 مساءً.

فاركو - الترسانة (ملعب الترسانة) - الساعة 2:30 مساءً.

ديروط - زد إف سي (استاد القاهرة) - الساعة 2:30 مساءً.

طلائع الجيش - الأولمبي (جهاز الرياضة العسكري) - الساعة 2:30 مساءً.

الجونة - القناة (ستاد خالد بشارة) - الساعة 2:30 مساءً.

الاتحاد - تيم إف سي (استاد الإسكندرية) - الساعة 2:30 مساءً.

السبت 4 يناير 2025

سيراميكا - لافيينا (ستاد المقاولون) - الساعة 2:30 مساءً.

سموحة - منتخب السويس (ستاد الإسكندرية) - الساعة 2:30 مساءً.

الإسماعيلي - طنطا ( ستاد الإسماعيلية) - الساعة 2:30 مساءً.

البنك الأهلي - بترول أسيوط (استاد القاهرة) - الساعة 2:30 مساءً.

الأحد 5 يناير 2025

غزل المحلة - سبورتنج أو الحمام - (استاد غزل المحلة).

مودرن سبورت - المصرية للاتصالات أو الشمس - (استاد القاهرة).

الأربعاء 8 يناير 2025

بيراميدز - المنصورة (ملعب الإسكندرية) - الساعة 2:30 مساءً.

المصري - وادي دجلة (استاد السويس ) - الساعة 2:30 مساءً.

الخميس 9 يناير 2025

الزمالك - بلدية المحلة أو أبو قير للأسمدة (استاد القاهرة) - الساعة 2:30 مساءً.

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