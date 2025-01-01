كل ما تريد معرفته عن مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة المصري بالكونفدرالية

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





و قدم جروس التهنئة للاعبين وجميع أفراد الفريق بمناسبة العام الميلادي الجديد، وتمنى المدير الفني أن يحقق الزمالك خلال هذا العام المزيد من البطولات على المستويين المحلي والقاري.

وطالب جروس اللاعبين بمزيد من العمل والتركيز والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، وتحدث المدير الفني خلال اجتماعه عن المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري، و تناقش مع اللاعبين في الأمور الخاصة باللقاء، ووجه التحية لهم على الأداء والنتيجة وتنفيذ التعليمات الفنية.

وفي نفس الوقت قدم جروس التهنئة لمصطفى شلبي بعد حصده لقب أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وطالبه ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة طالب اللاعبين بضرورة التركيز الشديد في المواجهة المُقبلة أمام المصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز للابتعاد بصدارة المجموعة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

مران الزمالك

فقرات تأهيلية خاصة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين بالكرة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، مع وجود أكثر من مرمى صغير داخل أرضية الملعب لأداء هذه الفقرة.

و قام اللاعبون بالركض بالكرة في محيط صغير بالملعب و التسديد على المرمى الصغير، و جاءت الفقرة لزيادة معدلات التركيز ودقة التصويب لدى اللاعبين.

وحرص أمير عزمي مجاهد المدرب العام وشيخ بوزيان مخطط الأحمال على قيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر، تحت إشراف خاص من كريستيان جروس المدير الفني.

محمود بنتايج يؤدي تدريبات خاصة



كما أدى محمود بنتايج وزياد كمال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي، جاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع للثنائي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأدى الثنائي تدريبات الركض بمحيط الملعب بجانب بعض الأمور التأهيلية الأخرى باستخدام الأدوات المخصصة، وتدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويعاني محمود بنتايج من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، في حين يعاني زياد كمال يعاني من آلام في الظهر.

وفي نفس الوقت خاض محمد السيد لاعب الوسط تدريبات تأهيلية خاصة بالكرة على هامش المران ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وقام اللاعب بأداء بعض التدريبات بالكرة دون المشاركة في التدريبات الجماعية، وفقاً للبرنامج الموضوع له نتيجة الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر للشباب في منشأ العضلة الأمامية.

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