مستقبل صلاح وأرنولد وفان دايك يثير قلق ليفربول مع اقتراب موسم الانتقالات

يعيش نادي ليفربول حالة من القلق والترقب في ظل الأنباء المتداولة حول مستقبل بعض من أبرز لاعبيه، وخاصة الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد.

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مما جعل مستقبل الثلاثي البارز محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، يثير المخاوف داخل أروقة النادي الإنجليزي.

أرنولد في طريقه لريال مدريد؟

تتزايد الشائعات حول انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري.

تقارير إسبانية أكدت أن أرنولد قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي الملكي، مما يجعل رحيله عن الريدز مسألة وقت فقط.

وفي ظل هذه الأخبار، يواجه فريق ليفربول تحديات كبيرة في الحفاظ على لاعبيه المميزين، وسط تطورات قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق.

صلاح وفان دايك.. هل يشتركان في نفس المصير؟

ولكن القلق لدى ليفربول لا يقتصر فقط على رحيل أرنولد، بل يمتد أيضًا إلى محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، فالعقد الحالي لكل منهما ينتهي في نهاية الموسم، ولم تتوصل إدارة النادي إلى اتفاق نهائي بشأن تجديد التعاقد معهما حتى الآن.

الصحفي "بول جورست" أشار إلى أن ليفربول بدأ يشعر بالقلق بشأن رحيل الثنائي بعد أن ازدادت الشكوك حول تجديد عقد أرنولد.

كما أن الفريق يسعى في الوقت الحالي للوصول إلى تفاهمات مبدئية مع وكلاء صلاح وفان دايك لإيجاد صيغة توافقية قبل نهاية الموسم.

صلاح وفان دايك

وفيما يخص محمد صلاح، فإن الأمر يبدو أكثر تعقيدًا، فقد سبق للاعب المصري أن صرح في أكثر من مناسبة أن المفاوضات بشأن تجديد عقده مع ليفربول لم تحقق أي تقدم ملموس، مما يزيد من احتمال رحيله عن الفريق في الموسم المقبل.

أما في حالة فان دايك، فلا يزال المدافع الهولندي يرفض التحدث علنًا عن مستقبله، رغم أن المفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي قد بدأت منذ فترة.

ورغم أن ليفربول يسعى لتمديد عقد اللاعب، إلا أن فان دايك يفضل عدم الكشف عن أي تفاصيل حول موقفه حاليًا، مما يضيف مزيدًا من الغموض إلى القضية.

صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

رغم هذه التكهنات بشأن مستقبله، لا يزال محمد صلاح يقدم أداءً مذهلاً في الدوري الإنجليزي، فقد أصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل ويصنع الأهداف في نفس المباراة في 8 مناسبات مختلفة خلال موسم واحد.

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