الميركاتو الشتوي| ريال مدريد يسعى لضم ويليام ساليبا بعرض ضخم

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني، يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويمتد عقد اللاعب ويليام، مع نادي أرسنال، ليونيو 2027، وكان الفرنسي قد انضم للفريق اللندني، في صيف 2019 قادمًا من سانت إيتيان، وتمت إعارته إلى نيس ومارسيليا قبل أن يستقر مع "الجانرز" منذ 2022.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن ريال مدريد يضع ساليبا كأولوية للتعاقد معه، حيث أن النادي الملكي كان يراقب عن كثب أداء المدافع الفرنسي.

ويليام ساليبا

وأشارت سبورت، إلى أن أرسنال لا يريد بيع اللاعب الفرنسي، لأنه يعتبر أحد أصوله الرئيسية، ولكن الوضع قد يتغير في الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن أرسنال رفض عرضًا من بقيمة 95 مليون يورو من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل شهرين فقط، بشأن ساليبا.

وأوضحت، أن النادي الملكي بدأ محادثات مع ممثلي النجم الفرنسي، وأن الميرنجي يرغب في تقديم عرض يصعب رفضه لضم مدافع الجنرز، وقد يصل إلى 100 مليون يورو أو أكثر.

وأتمت صحيفة سبورت، وجود العديد من اللاعبين الفرنسيين في ريال مدريد، على رأسهم كيليان مبابي، سيساعد ساليبا على التأقلم سريعًا حال انتقاله لقلعة "سانتياجو برنابيو".

وشارك المدافع الفرنسي، ويليام ساليبافي، صاحب الـ 23 عام، في 25 مباراة، مع الفريق أرسنال، هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يواجه فريق ريال مدريد، نظيره فالنسيا، يوم الجمعة 3 يناير 2025، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "ميستايا"، في مباراة مؤجلة من شهرين بسبب العاصفة "دانا" التي أثرت على بعض المناطق في إسبانيا نهاية أكتوبر الماضي.

ويتواجد ريال مدريد، في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق أتلتيكو مدريد، متصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، وتفصل ريال مدريد نقطتان عن برشلونة صاحب المركز الثالث بـ38 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2024-2025

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا قناة bein Sports HD 1.

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