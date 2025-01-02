قائمة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.. استبعاد ثلاثي ناري

أعلن نادي ريال مدريد عن قائمة الفريق المستدعاة لمباراة فالنسيا، التي اختارها المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام نظيره نادي فالنسيا في الجولة الثانية عشر المؤجلة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2024/2025 غدًا الجمعة 3 يناير الجاري.

وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة استبعاد الثلاثي ديفيد ألابا، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو بسبب الإصابة.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما يتواجد فالنسيا في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا في الدوري الإسباني

ويستعرض " الموجز" قائمة المرينجي لمواجهة فالنسيا في بطولة الليجا الإسبانية على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، ميندي، أسينسيو.

ريال مدريد

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

واجه ريال مدريد منافسه فالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني 178 مرة حتى الآن، حيث حقق الريال 93 انتصارًا، بينما خسر 47 مباراة، وانتهت 38 مواجهة بالتعادل.

تمكن ريال مدريد من تسجيل 334 هدفًا في شباك فالنسيا، في حين أحرز الأخير 219 هدفًا في مرمى الريال. ويُعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمباريات الفريقين في الليجا برصيد 15 هدفًا.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا

1. أتلتيكو مدريد، 41 نقطة.

2. ريال مدريد، 40 نقطة.

3. برشلونة، 38 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 36 نقطة.

5. فياريال، 30 نقطة.

6. مايوركا، 30 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 25 نقطة.

8. جيرونا، 25 نقطة.

9. ريال بيتيس، 25 نقطة.



10. أوساسونا، 25 نقطة.

11. سيلتا فيجو، 24 نقطة.

12. رايو فاليكانو، 22 نقطة.

13. لاس بالماس، 22 نقطة.

14. إشبيلية، 22 نقطة.

15. ليجانيس، 18 نقطة.



16. ألافيس، 17 نقطة.

17. خيتافي، 16 نقطة.

18. إسبانيول، 15 نقطة.

19. بلد الوليد، 12 نقطة.

20. فالنسيا، 12 نقطة.

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