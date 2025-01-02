تطورات جديدة بشأن مفاوضات ريال مدريد مع أرنولد.. تحرك مثير

قررت إدارة ريال مدريد الإسباني تقديم عرض جديد للتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان ليفربول قد رفض سابقًا عرضًا أوليًا من ريال مدريد بقيمة 20 مليون إسترليني لضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

ريال مدريد يتمسك بضم أرنولد من ليفربول

وحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض ثانٍ لتعزيز الجبهة اليمنى، في ظل غياب داني كارفخال حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، وعدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي بشكل أساسي على لوكاس فاسكيز.

ألكسندر أرنولد- ريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد ستواجه صعوبة في ضم أرنولد نظرًا لإصرار ليفربول على الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم، خاصة في ظل المنافسة القوية للفريق على الألقاب محليًا وأوروبيًا.

يذكر أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، ويتصدر أيضًا مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد أمام نظيره نادي فالنسيا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني " الليجا" موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام فالنسيا على ملعب " سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني غدً الخميس.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد ضد فالنسيا

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الليجا الإسباني قبل لقاء الريال أمام فالنسيا على النحو التالي:



1. أتلتيكو مدريد، 41 نقطة.

2. ريال مدريد، 40 نقطة.

3. برشلونة، 38 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 36 نقطة.

5. فياريال، 30 نقطة.

6. مايوركا، 30 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 25 نقطة.

8. جيرونا، 25 نقطة.

9. ريال بيتيس، 25 نقطة.



10. أوساسونا، 25 نقطة.

11. سيلتا فيجو، 24 نقطة.

12. رايو فاليكانو، 22 نقطة.

13. لاس بالماس، 22 نقطة.

14. إشبيلية، 22 نقطة.

15. ليجانيس، 18 نقطة.



16. ألافيس، 17 نقطة.

17. خيتافي، 16 نقطة.

18. إسبانيول، 15 نقطة.

19. بلد الوليد، 12 نقطة.

20. فالنسيا، 12 نقطة.

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