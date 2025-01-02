موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة المؤجلة من الدوري الإسباني

يستضيف ملعب "ميستايا"، مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان من المقرر، أن تقام المباراة في الثاني من نوفمبر الماضي، ولكن تأجلت المواجهة بسبب عاصفة دانا التي ضربت منطقة فالنسيا وتسببت في العديد من الضحايا.

لم يتمكن فريق ريال مدريد، من تحقيق الانتصار في آخر نبارياتين على ملعب "ميستايا"، إذ خسر في الموسم قبل الماضي بهدف نظيف وتعادل الموسم الماضي بنتيجة 2-2.

ريال مدريد وفالنسيا

بينما يعاني فالنسي في الوقت الحالي، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير بعد أن حقق الفوز في مباراتين فقط، من أصل 17 لقاء، كما أقال مدربه روبن باراخا بسبب سوء النتائج وأعلن التعاقد مع كارلوس كوربيران لتكون مواجهة ريال مدريد الأولى له مع الفريق.

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم ريال مدريد، مباراة هامة أمام فالنسيا، يوم الجمعة 3 يناير، في الساعة العاشرة مساءً، في المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025.

ويأتي ريال مدريد، في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق أتلتيكو مدريد، متصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، وتفصل ريال مدريد نقطتان عن برشلونة صاحب المركز الثالث بـ38 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

يغيب كلاً من داني كارباخال وإيدير ميليتاو للإصابة، ورغم عودة ديفيد ألابا للتدريبات لكنّه لم يتلق التصريحات الطبي بعد، كما عاد فيرلاند ميندي من الإصابة، ولكن من المرجح عدم مشاركته بشكل أساسي في المواجهة.

ومن المتوقع أن يخوض المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا - أنطونيو روديجر - أوريلين تشواميني - لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش - جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر قناة bein Sports HD 1، بتعليق نوفل باشي.

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