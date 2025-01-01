تترقب جماهير الكرة الإنجليزية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد برينتفورد في ختام منافسات الجولة الـ 19 للبريميرليج.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة بفارق 8 نقاط عن نوتينجهام فورست صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد برينتفورد

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد برينتفورد اليوم الأربعاء 1 يناير الجاري بختام الجولة الـ 19 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 45 نقطة

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

موعد مباراة أرسنال ضد برينتفورد

يواجه فريق أرسنال نظيره برينتفورد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة أرسنال ضد برينتفورد

يمكنك مشاهدة مباراة أرسنال ضد برينتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد برينتفورد

تشكيل أرسنال المتوقع ضد برينتفورد

من المتوقع أن يضم تشكيل أرسنال ضد برينتفورد العناصرالتالية:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، جابرييل جيسوس.

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