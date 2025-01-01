موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة النادي الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

وقد غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، بعد ظهر اليوم الأربعاء في طريقها إلى الجزائر، ويسعي الأهلي لتحقيق نتيجة طيبة بعد فوزه الكبير في الجولة السابقة علي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 6-1.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

قمة الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، تنطلق في السادسة مساء الجمعة 3 يناير2025 على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

مباراة الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا، يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

الاهلي ضد شباب بلوزداد

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد

من المرتقب أن يشهد تشكيل النادي الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال الدفع بالأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية

خط الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات و وسام أبو علي

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع ضد الأهلي

ينتظر أن يشهد تشكيل شباب بلوزداد الجزائري المتوقع ضد الأهلي الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا ويأتي كالتالي..

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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