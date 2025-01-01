زيزو يوقع عقود التجديد لنادي الزمالك

بشري سارة لجماهير نادي الزمالك، نشر الإعلامي عمرو الدرديري صورة لنجم الزمالك أحمد سيد زيزو عبّر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، و ظهر زيزو وهو يوقع لنادي الزمالك، وعلق الدرديري قائلا :✍️✅.

كانت مفاوضات النجم أحمد مصطفي زيزو مع نادي الزمالك لتجديد عقده قد تم حسمها خلال الساعات القليلة الماضية حيث وصلت المفاوضات بين النادي واللاعب لاتفاق نهائى بشأن التجديد، و كانت يتبقي فقط أن يقوم حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة بعرض الاتفاق على أعضاء مجلس الإدارة، قبل التوقيع الرسمي علي العقود.

والد زيزو يكشف كواليس التجديد لـ الزمالك

كشف مصطفى سيد، والد أحمد زيزو، تفاصيل الساعات الأخيرة في المفاوضات مع الزمالك حيث قال أنه تم الاتفاق علي تجديد اللاعب لنادي الزمالك و أنه لا خلاف مع الزمالك على التجديد، قائلا: "مين قال إن زيزو هيمشى من الزمالك؟ زيزو مستمر مع الزمالك ومتمسك بالزمالك لآخر لحظة".

الزمالك يواجه المصري في كأس الكونفدرالية

من ناحية أخري يواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل 5 يناير 2025، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية.

ويشهد ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية، صدارة الزمالك للمجموعة برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

بينما يحتل فريق المصري، المركز الثالث بترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في لقاء وخسارة أمام الزمالك.

الزمالك

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

يرصد الموجز ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية ويأتي كالتالي..

الزمالك - (المباريات: 3 - الأهداف: 5 - النقاط: 7).

بلاك بولز - (المباريات: 3 - الأهداف: 4 - النقاط: 4).

المصري - (المباريات: 3 - الأهداف: 3 - النقاط: 4).

إنيمبا - (المباريات: 3 - الأهداف: 2 - النقاط: 1).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المصري فى الكونفدرالية

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك والمصري فى الكونفدرالية 2025، من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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