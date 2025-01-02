موعد مباراة الأهلي المصري ضد شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية، مواجهة نارية بين النادي الأهلي ونظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته اليوم لمواجهة شباب بلوزداد مساء غد الجمعة، ويسعي الأهلي لتحقيق نتيجة طيبة بعد فوزه الكبير في الجولة السابقة علي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة 6-1.

موعد لقاء الأهلي و شباب بلوزداد الجزائري

لقاء الأهلي أمام خصمه شباب بلوزداد الجزائري، ينطلق في السادسة مساء غد الجمعة 3 يناير2025 على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة ماتش الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

الموقعة النارية بين الأهلي ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا، يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

النادي الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد

استقرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي علي تشكيل فريقه ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال حيث من المنتظرالدفع بالأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية

خط الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات و وسام أبو علي

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب الفرق بمجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والتي جاءت كالتالي..

1- الأهلي 7 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

تشكيل شباب بلوزداد الجزائري ضد الأهلي

من المتوقع أن يشهد تشكيل شباب بلوزداد الجزائري ضد الأهلي الدفع بالأسماء الأتية..

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

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